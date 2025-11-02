Davi Brito perde luta e é chamado de ‘moleque’ por adversário

Davi Brito perde luta e é chamado de ‘moleque’ por adversárioNoite no FMS 7 foi marcada por duelo entre campeão do BBB e de A Fazenda
O campeão de A Fazenda 16, Sacha Bali, venceu o campeão do BBB 24, Davi Brito, na co-luta principal do Fight Music Show 7, realizado neste sábado, 1º, em São Paulo. O ator levou a melhor por decisão unânime dos juízes.
Antes mesmo de subirem ao ringue, o duelo já era marcado por provocações. Davi chegou a dar um tapa no rosto e um empurrão em Sacha durante a encarada oficial. No entanto, dentro do ringue, quem dominou foi o ator, que garantiu a vitória após seis rounds.
Ao final da luta, Sacha comemorou a vitória e chamou Davi de moleque. “Galera, sei que aqui é um show, porradaria, mas se pode ficar alguma mensagem, é o seguinte: respeito e humildade vencem mais do que petulância”, disse.
“Esse moleque falou que ia me nocautear no primeiro round, me chamou de palavrão, me empurrou na coletiva e me deu tapa na cara. Hoje, ele comeu a língua dele”, acrescentou.
Davi ainda não se pronunciou após a derrota.
(Texto de Esther Morais, do Correio 24 horas)