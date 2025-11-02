Davi Brito perde luta e é chamado de ‘moleque’ por adversário

Noite no FMS 7 foi marcada por duelo entre campeão do BBB e de A Fazenda / Crédito: Reprodução/Instagram

O campeão de A Fazenda 16, Sacha Bali, venceu o campeão do BBB 24, Davi Brito, na co-luta principal do Fight Music Show 7, realizado neste sábado, 1º, em São Paulo. O ator levou a melhor por decisão unânime dos juízes. Antes mesmo de subirem ao ringue, o duelo já era marcado por provocações. Davi chegou a dar um tapa no rosto e um empurrão em Sacha durante a encarada oficial. No entanto, dentro do ringue, quem dominou foi o ator, que garantiu a vitória após seis rounds.