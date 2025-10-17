Vale Tudo 2025: os mistérios por trás da morte de Odete

Quem assassinou Odete Roitman (Debora Bloch)? O crime será desvendado e os telespectadores descobrirão quem apertou o gatilho. / Crédito: Reprodução/Gshow

Chegou o grande momento que o público esperava: o desfecho do mistério que move o remake de Vale Tudo. Nesta sexta-feira, 17, a nova versão da clássica novela encerra sua trama revelando quem matou Odete Roitman (Débora Bloch) — uma das perguntas mais populares da teledramaturgia brasileira.