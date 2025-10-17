Vale Tudo 2025: os mistérios por trás da morte de Odete

Vale Tudo 2025: os mistérios por trás da morte de OdeteNo último capítulo do remake, que vai ao ar nesta sexta, o público finalmente descobrirá quem matou a vilã, em meio a teorias, pistas e múltiplos finais
Chegou o grande momento que o público esperava: o desfecho do mistério que move o remake de Vale Tudo.
Nesta sexta-feira, 17, a nova versão da clássica novela encerra sua trama revelando quem matou Odete Roitman (Débora Bloch) — uma das perguntas mais populares da teledramaturgia brasileira.
Como foi o mistério da morte de Odete Roitman na versão original
Assim como na versão original de 1988, quando o País se mobilizou para descobrir o autor do crime, a nova versão reacendeu a curiosidade nacional e transformou a história em um verdadeiro evento cultural.
Na primeira versão, a vilã interpretada por Beatriz Segall foi morta por Leila (Cássia Kis), que alegou ter atirado por engano.
Agora, a autora Manuela Dias mantém o segredo a sete chaves. Segundo ela, Odete foi assassinada, mas o culpado está entre cinco personagens.
A Globo gravou dez finais diferentes, com variações de desfecho, para evitar vazamentos e aumentar o suspense — nem mesmo o elenco sabe quem é o verdadeiro assassino.
Vale Tudo 2025: a força do clássico “quem matou?”
O mistério em torno de Odete Roitman transcende gerações. Em 1988, a morte da personagem provocou uma comoção inédita: mais de 2,5 milhões de cartas chegaram à emissora com palpites do público, e apenas 5% acertaram o nome do assassino.
O jornal O Globo chegou a dedicar um terço da capa à cobertura do “enterro” de Odete, tamanha era a repercussão.
Três décadas depois, a fórmula continua funcionando. A pergunta “quem matou Odete Roitman?” movimenta as redes sociais, cria bolões com prêmios em dinheiro e alimenta teorias entre os telespectadores.
O sucesso reafirma a força do suspense policial dentro do melodrama, transformando Vale Tudo novamente em um fenômeno cultural.
Morte de Odete Roitman: os suspeitos e as novas pistas
Na reta final da trama, a polícia trabalha com cinco principais suspeitos:
- Celina (Malu Galli),
- César (Cauã Reymond),
- Heleninha (Paolla Oliveira),
- Marco Aurélio (Alexandre Nero) e
- Maria de Fátima (Bella Campos).
As digitais de Celina e Heleninha foram encontradas na arma do crime, e as duas voltam a depor.
Além da investigação, a novela reserva fortes emoções em seus momentos finais: Raquel (Taís Araújo) e Ivan (Renato Góes) se casam e Solange (Alice Wegmann) dá à luz gêmeos de Afonso (Humberto Carrão), que ainda enfrenta a luta contra o câncer e aguarda um transplante.
Já Maria de Fátima também se torna mãe, o que promete mexer com o destino de César.
Vale Tudo: bastidores e tramas paralelas
Enquanto o assassinato movimenta o público, outros conflitos se intensificam na TCA, a empresa que centraliza o poder e a corrupção da história.
Após a ascensão de Consuelo (Belize Pombal), que recebeu um aumento de 470% de Odete antes de sua morte, cresce a suspeita de que a executiva possa ter participado de uma morte forjada.
O clima de conspiração também envolve Eugênio (Luis Salem) e Freitas (Luis Lobianco). Fiel à família Roitman, Eugênio pode ter matado a patroa para vingar as humilhações sofridas por Celina e Heleninha.
Já Freitas surge em cenas misteriosas, viajando de táxi e participando de encontros sigilosos com Eugênio. Seu destino mostra o personagem em uma casa paradisíaca, ao lado de um novo parceiro — um indício de que alcançou a liberdade e o dinheiro que sempre desejou.
Entre os nomes que ainda despertam desconfiança estão Leonardo (Guilherme Magon), o filho escondido de Odete, e Nice (Teca Pereira), que pode não estar morta. Leonardo teria agido por impulso, tomado pela raiva de uma vida inteira de rejeição.
Já Nice, após anos sob o domínio da patroa e marcada pela morte da neta Ana Clara (Samantha Jones), pode ter simulado o crime como vingança.
Último capítulo de Vale Tudo promete reviravoltas
Com direção de Paulo Silvestrini, o último capítulo promete grandes revelações e a resolução definitiva do caso.
De acordo com fontes próximas à produção, somente um pequeno grupo de pessoas terá acesso à edição final antes da exibição, reforçando o sigilo e o suspense até o último minuto.
A autora Manuela Dias confirmou que a morte de Odete será esclarecida nesta sexta-feira, 17, mas deixou claro que o público pode esperar reviravoltas surpreendentes e um final fiel ao espírito crítico e irônico da novela original.