Três Graças: conheça a próxima novela das nove, após Vale Tudo

Joélly (Alana Cabral), Gerluce (Sophie Charlotte) e Lígia (Dira Paes) encaram os desafios da maternidade solo em Três Graças, a nova novela das 21h / Crédito: Estevam Avellar / Globo

Com o fim de Vale Tudo, o telespectador já tem uma nova história para acompanhar: a novela Três Graças, escrita por Aguinaldo Silva, estreia no dia 20 de outubro, a próxima segunda-feira. A trama gira em torno de Gelurce (Sophie Charlotte), Lígia (Dira Paes) e Joélly (Alana Cabral), três mulheres de diferentes gerações de uma mesma família, unidas por uma experiência em comum: a maternidade solo.

Três Graças: sobre o quê é a novela? Ambientada na fictícia comunidade Chacrinha, em São Paulo, Três Graças mostra o cotidiano de Gerluce, que foi criada pela mãe, Lígia, após ser abandonada pelo pai, Joaquim (Marcos Palmeira). Na adolescência, enfrentou o mesmo desafio que a mãe: uma gravidez precoce, que a obrigou a abrir mão do sonho de cursar uma faculdade. Sem apoio do pai da criança, Jorginho Ninja (Juliano Cazarré), antigo chefe de uma fação criminosa da comunidade, ela se viu sozinha para criar a filha, Joélly. Três Graças: os desafios da gravidez na adolescência Apesar do empenho da protagonista em garantir que a filha tivesse um destino diferente, a adolescente também encara uma gestação sem poder contar com o apoio do pai da criança, o problemático Raul (Paulo Mendes), filho da vilã da trama, Arminda (Grazi Massafera).

Ao descobrir a gravidez, Gerluce fará de tudo para impedir que a filha desista dos seus projetos e ambições. Apesar de sua insistência para que Joélly revele a identidade de quem a engravidou, a jovem resiste, já que se trata do filho da patroa de Gerluce. A atriz Dira Paes, que interpreta Lígia, reflete o quanto sua personagem representa a realidade dos 11,3 milhões de lares chefiados por mães solo no Brasil. “É um olhar para uma personagem que vai representar muito bem a mulher que alicerça uma casa, a mulher que dá chão para as outras gerações virem. E a gente sabe que, na estrutura da família brasileira, a mulher é esse alicerce”, aponta.

