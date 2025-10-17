Três Graças: conheça a próxima novela das nove, após Vale Tudo

Três Graças: conheça a próxima novela das nove, após Vale TudoTrês Graças estreia dia 20 de outubro na Globo, trazendo drama, maternidade solo e um perigoso esquema de falsificação de remédios
Com o fim de Vale Tudo, o telespectador já tem uma nova história para acompanhar: a novela Três Graças, escrita por Aguinaldo Silva, estreia no dia 20 de outubro, a próxima segunda-feira.
A trama gira em torno de Gelurce (Sophie Charlotte), Lígia (Dira Paes) e Joélly (Alana Cabral), três mulheres de diferentes gerações de uma mesma família, unidas por uma experiência em comum: a maternidade solo.
Três Graças: sobre o quê é a novela?
Ambientada na fictícia comunidade Chacrinha, em São Paulo, Três Graças mostra o cotidiano de Gerluce, que foi criada pela mãe, Lígia, após ser abandonada pelo pai, Joaquim (Marcos Palmeira).
Na adolescência, enfrentou o mesmo desafio que a mãe: uma gravidez precoce, que a obrigou a abrir mão do sonho de cursar uma faculdade.
Sem apoio do pai da criança, Jorginho Ninja (Juliano Cazarré), antigo chefe de uma fação criminosa da comunidade, ela se viu sozinha para criar a filha, Joélly.
Três Graças: os desafios da gravidez na adolescência
Apesar do empenho da protagonista em garantir que a filha tivesse um destino diferente, a adolescente também encara uma gestação sem poder contar com o apoio do pai da criança, o problemático Raul (Paulo Mendes), filho da vilã da trama, Arminda (Grazi Massafera).
Ao descobrir a gravidez, Gerluce fará de tudo para impedir que a filha desista dos seus projetos e ambições. Apesar de sua insistência para que Joélly revele a identidade de quem a engravidou, a jovem resiste, já que se trata do filho da patroa de Gerluce.
A atriz Dira Paes, que interpreta Lígia, reflete o quanto sua personagem representa a realidade dos 11,3 milhões de lares chefiados por mães solo no Brasil.
“É um olhar para uma personagem que vai representar muito bem a mulher que alicerça uma casa, a mulher que dá chão para as outras gerações virem. E a gente sabe que, na estrutura da família brasileira, a mulher é esse alicerce”, aponta.
Gerluce enfrenta uma verdadeira maratona para chegar ao trabalho: são necessários dois ônibus para chegar em Aclimação, bairro nobre de São Paulo onde fica a mansão em que trabalha.
Após Lígia precisar se afastar do posto de cuidadora de Josefa (Arlette Salles), devido a uma doença pulmonar grave, a mocinha assumiu seu lugar, desenvolvendo uma relação sincera de afeto com a idosa.
Mas o emprego vem acompanhado de desafios: Gerluce precisa lidar com as humilhações da patroa Arminda (Grazi Massafera), apelidada pelos empregados de "Dona Cobra".
Armida é uma mulher arrogante, que acredita que todos a sua volta tem a missão de servi-la. Expressa profundo desprezo por qualquer pessoa de classe que considera inferior e não poupa nem mesmo membros da própria família.
A vilã maltrata a mãe, Josefa, e humilha diariamente o filho, Raul. O rapaz é fruto de seu casamento com Rogério, um homem que sumiu em circunstâncias misteriosas.
Sobre a megera, Grazi destaca a difícil dinâmica familiar: “A relação com a família é tóxica. Ela não admira o filho em nada, e tem conflitos com a mãe o tempo inteiro. É uma mulher sem filtro”.
Esquema de falsificação de remédios em Três Graças
Um dos principais núcleos de mistério da novela envolve um esquema de falsificação de remédios, liderado por Santiago Ferrete (Murilo Benício), amante de Arminda.
Santiago é conhecido publicamente como um benfeitor à frente da Fundação Ferrete, na qual Rogério, marido desaparecido de Arminda, era sócio.
A instituição é responsável pela distribuição gratuita de remédios de alto custo a pessoas carentes. Uma das personagens que usufrui do programa é Lígia, mãe de Gerluce.
Porém, o trabalho social é, fachada de um esquema criminoso e lucrativo. Ferrete desvia o dinheiro arrecadado pela instituição e o esconde na escultura As Três Graças — obra neoclássica que retrata deusas da mitologia grega.
O artefato fica escondido em um quarto na casa de Arminda, local que a megera faz questão de manter sempre fechado.
As medicações distribuídas para a população carente são, na verdade, placebos feitos de farinha que substituem os comprimidos de verdade. As vítimas do golpe, ao acreditarem estar em tratamento, acabam tendo uma piora em seu estado de saúde — entre elas Lígia, que depende desses remédios para controlar uma doença pulmonar grave.
O dilema moral de Gerluce em Três Graças
O ponto de virada da novela acontece quando Gerluce se depara com o segredo que move toda a trama.
Um dia, ao notar a porta do quarto misterioso na mansão com a porta entreaberta, a protagonista avista a obra As Três Graças e fica deslumbrada.
No ato, é flagrada por Arminda, que avisa Ferrete. O vilão, então, resolve perseguir a mocinha, por receio de ter seu esquema criminoso e multimilionário descoberto.
Após algumas investigações, Gerluce descobre o esquema de falsificação de remédios. Revoltada com a tramoia, da qual a própria mãe é vítima, ela resolve fazer uma denúncia na delegacia da região.
No entanto, a esperança na Justiça dura pouco: com receio da influência de Ferrete, o delegado se recusa a investigar o caso.
Gerluce, então, resolve ela mesma reparar essas maldades, assumindo uma jornada perigosa entre a vingança e o desejo de fazer o certo.