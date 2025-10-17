Marco Aurélio em Vale Tudo: veja como será o fim do personagem

Alexandre Nero conquistou público na pele do vilão Marco Aurélio, interpretado na versão de 1988 por Reginaldo Faria / Crédito: Divulgação/Globo

O último capítulo de Vale Tudo será exibido nesta sexta-feira, 17. Além de responder ao famoso “quem matou Odete Roitman”, o final também encerrará a trama de outros personagens como Marco Aurélio, interpretado por Alexandre Nero. Tido como um dos vilões da novela, o personagem virou um “queridinho do público” pelas interações com a sobrinha e pelo par romântico formado com Leila, interpretada por Carolina Dieckmann no remake.

No capítulo exibido nesta quinta-feira, 16, Marco Aurélio e Leila estão fugindo após o vilão ter seus crimes expostos na TCA, empresa de Odete Roitman. É nesse momento que ele dá a famosa “banana” ao som de Brasil na voz de Gal Costa. Porém, a mudança no enredo vem quando o piloto avisa que ou eles pousam o avião ou ele irá cair. Assim, o desfecho do casal só será concluído no capítulo final. Nele, o vilão será preso junto a Leila, sendo levados pela Polícia Federal para responderem pelos crimes financeiros cometidos ao longo da trama.