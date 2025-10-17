Marco Aurélio em Vale Tudo: veja como será o fim do personagem na novelaInterpretado por Alexandre Nero, vilão foi alçado ao posto de personagem querido na nova versão da novela. Saiba qual será seu destino no último capítulo
O último capítulo de Vale Tudo será exibido nesta sexta-feira, 17. Além de responder ao famoso “quem matou Odete Roitman”, o final também encerrará a trama de outros personagens como Marco Aurélio, interpretado por Alexandre Nero.
Tido como um dos vilões da novela, o personagem virou um “queridinho do público” pelas interações com a sobrinha e pelo par romântico formado com Leila, interpretada por Carolina Dieckmann no remake.
Vale Tudo: Como será o final de Marco Aurélio no remake?
Na versão original de Vale Tudo, Marco Aurélio protagoniza uma das cenas mais lembradas. É quando o vilão está fugindo do País, após ter saído impune de seus crimes, que ele dá uma “banana” para o Brasil como uma forma de zombar da moralidade nacional.
Com a promessa de entregar um final inédito para Marco Aurélio, o remake escrito por Manuela Dias entregou a cena da “banana” com uma mudança.
No capítulo exibido nesta quinta-feira, 16, Marco Aurélio e Leila estão fugindo após o vilão ter seus crimes expostos na TCA, empresa de Odete Roitman. É nesse momento que ele dá a famosa “banana” ao som de Brasil na voz de Gal Costa.
Porém, a mudança no enredo vem quando o piloto avisa que ou eles pousam o avião ou ele irá cair. Assim, o desfecho do casal só será concluído no capítulo final.
Nele, o vilão será preso junto a Leila, sendo levados pela Polícia Federal para responderem pelos crimes financeiros cometidos ao longo da trama.
Na delegacia, o executivo conversará com seu advogado e com o filho, Tiago (Pedro Waddington). Leila também será investigada e, por conta de tudo isso, o casal não aparecerá no casamento de Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima).
Após uma passagem de tempo, Marco Aurélio será visto de volta à sua casa, mas dessa vez usando uma tornozeleira eletrônica.
Vale Tudo: que horas começa o último capítulo?
Exibido logo após o Jornal Nacional, o último capítulo de Vale Tudo está previsto para ir ao ar às 21h20min no horário de Brasília.
Para manter o mistério em torno do assassino de Odete Roitman, o capítulo será editado ainda nesta sexta-feira, horas antes de ser exibido, pelo diretor artístico Paulo Silvestrini.