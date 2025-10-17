Final de Vale Tudo: que horas começa e onde assistir à novela

Final de Vale Tudo: que horas começa e onde assistir à novelaÚltimo capítulo de Vale Tudo será transmitido nesta sexta-feira, 17, com revelação de quem matou Odete Roitman. Saiba que horas começa
Após oito meses de exibição, o remake de Vale Tudo chega ao fim nesta sexta-feira, 17. Depois de quase duas semanas após a morte da sua vilã principal, a novela irá responder à icônica pergunta “Quem matou Odete Roitman?”.
Em entrevista ao Fantástico, Manuela Dias disse que existem cinco suspeitos. Antes do último capítulo, diferentes versões da cena já foram gravadas, com Heleninha Roitman e Celina sendo as principais acusadas.
A seguir, saiba que horas começa a exibição do último capítulo e onde assistir.
Vale Tudo: que horas começa o último capítulo?
Exibido logo após o Jornal Nacional, o último capítulo de Vale Tudo está previsto para ir ao ar às 21h20min no horário de Brasília.
Para manter o mistério em torno do assassino de Odete Roitman, o capítulo será editado ainda nesta sexta-feira, horas antes de ser exibido, pelo diretor artístico Paulo Silvestrini.
Vale Tudo: onde assistir ao último capítulo?
Além da exibição na televisão aberta, o capítulo será transmitido simultaneamente no streaming Globoplay, ficando disponível para os assinantes logo após seu encerramento.
O capítulo também será reexibido na noite de sábado, como tradicionalmente acontece na última semana das novelas.
Em Fortaleza, as unidades do North Shopping, Jóquei e Maracanaú e o Via Sul Shopping realizam transmissão ao vivo do último capítulo da novela em suas praças de alimentação, assim como os bares Bulls, da Aldeota e da Parquelândia, e Tropicanos.