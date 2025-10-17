Final de Vale Tudo: que horas começa e onde assistir à novela

No último capítulo, Raquel e Ivan se casam em uma cerimônia luxuosa / Crédito: Divulgação/Globo

Após oito meses de exibição, o remake de Vale Tudo chega ao fim nesta sexta-feira, 17. Depois de quase duas semanas após a morte da sua vilã principal, a novela irá responder à icônica pergunta “Quem matou Odete Roitman?”. Em entrevista ao Fantástico, Manuela Dias disse que existem cinco suspeitos. Antes do último capítulo, diferentes versões da cena já foram gravadas, com Heleninha Roitman e Celina sendo as principais acusadas.