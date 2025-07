Paolla Oliveira defende Heleninha e diz que críticas revelam tabu

Prestes a completar 20 anos na Globo, atriz se decepciona com reações do público à personagem de Vale Tudo; veja comentários de Paolla e detalhes de sua preparação para a personagem

No ar como Heleninha na nova versão de "Vale Tudo", Paolla Oliveira tem se surpreendido com a recepção do público à personagem.

A atriz esperava que a jornada de uma mulher enfrentando o alcoolismo fosse acolhida com empatia. No entanto, ela tem recebido críticas que revelam, segundo suas palavras, a falta de preparo das pessoas para lidar com o tema.