Vale Tudo: Público reprova morte de Odete Roitman, diz pesquisa

Vale Tudo: Público reprova morte de Odete Roitman, diz pesquisaCom final marcado para 18 de outubro, "Vale Tudo" pode ter mudanças nas histórias de personagens centrais
Falta um mês para “Vale Tudo” chegar ao fim. Remake da novela de 1988, de Aguinaldo Silva, a produção da TV Globo está a poucos capítulos do desfecho das histórias dos personagens que marcaram a narrativa assinada por Manuela Dias.
Com mudanças de personalidades e trajetórias que não seguiram como o esperado do enredo original da década de 1980, diversos personagens ganharam o carinho do público e podem ter seus finais alterados.
Uma das modificações mais solicitadas pelos telespectadores que acompanham a novela das 21 horas é a morte de Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch na exibição atual, e por Beatriz Segall na primeira versão.
Odete Roitman vai morrer em ‘Vale Tudo’?
Descrita como a vilã da trama, a história de Odete deve ser encerrada com o seu assassinato – momento que marcou a produção original a partir das investigações para encontrar o assassino.
Na pesquisa divulgada na última semana pelo Datafolha, apenas 4% do público quer que Odete Roitman morra.
Feita no início deste mês em 113 cidades, a consulta também revelou que aqueles que assistem à novela preferem que a personagem fique pobre, cerca de 47% dos entrevistados, ou vá para a prisão, 35%.
Sem previsão de mudanças na trama, o assassinato de Odete Roitman deve ir ao ar no capítulo do dia 6 de outubro.
Autora de ‘Vale Tudo’ ignora pedidos do público para alterar novela
Compartilhando a pesquisa em seu perfil nas redes sociais, Manuela Dias não comentou sobre o número reduzido para manter o final original de Odete Roitman.
"Incrível ver uma telenovela, produto tão marcante da nossa cultura, recebendo um estudo como este", escreveu a autora na publicação do Instagram.