Vale Tudo: Público reprova morte de Odete Roitman, diz pesquisa

Com final marcado para 18 de outubro, "Vale Tudo" pode ter mudanças nas histórias de personagens centrais

Falta um mês para “Vale Tudo” chegar ao fim. Remake da novela de 1988, de Aguinaldo Silva, a produção da TV Globo está a poucos capítulos do desfecho das histórias dos personagens que marcaram a narrativa assinada por Manuela Dias.

Com mudanças de personalidades e trajetórias que não seguiram como o esperado do enredo original da década de 1980, diversos personagens ganharam o carinho do público e podem ter seus finais alterados.

Uma das modificações mais solicitadas pelos telespectadores que acompanham a novela das 21 horas é a morte de Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch na exibição atual, e por Beatriz Segall na primeira versão.

Odete Roitman vai morrer em ‘Vale Tudo’?

Descrita como a vilã da trama, a história de Odete deve ser encerrada com o seu assassinato – momento que marcou a produção original a partir das investigações para encontrar o assassino.

