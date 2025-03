Vale Tudo: quem matou Odete Roitman na novela original? Veja história

Vale Tudo: quem é quem na primeira versão e no remake? CONFIRA

Vale Tudo: quem matou o Odete Roitman na primeira versão?

Apesar de já ter aparecido nos trailers, a personagem Roitman só chegará na novela no capítulo 24, previsto para ir ao ar ainda no mês de abril. Na versão de 1988, Beatriz Segall deu vida a uma das vilãs mais importantes das telenovelas.

Perto do fim do folhetim, Odete foi morta com três tiros e ficou o mistério sobre seu assassino. Apenas no último capítulo o público descobre que Leila atirou na empresária por engano. Ela descobriu que seu marido tinha um caso com Maria de Fátima e queria matá-la, mas os tiros acabaram acertando Odete.