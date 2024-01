Novela Renascer: Conheça o Jupará, mamífero essencial para plantações de cacau na Bahia

Além do Brasil, o jupará é encontrado no México, em países da América Central e na região Amazônica da América do Sul. Crédito: Adobe Stock

A segunda versão da novela "Renascer" estreou na segunda-feira, 22, na TV Globo, e já encanta os telespectadores com as belas imagens do sul da Bahia. Seja na nova versão ou na produção original, aqueles que acompanham a trama, logo nos primeiros capítulos são apresentados a um nome bem marcante: Jupará. Mas, afinal, o que é isso? Além de um personagem da novela, "Jupará" é como se chama o mamífero que é um dos principais plantadores de cacaueiros no Brasil. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Jupará de 'Renascer': o grande amigo do coronel José Inocêncio

A obra que está em exibição em 2024 foi escrita por Bruno Luperi, como uma adaptação do original de Benedito Ruy Barbosa, exibido em 1993. Em ambos os casos, a trama tem como destaque o cultivo e colheita do cacau na Bahia.

No enredo das duas versões da novela, "Jupará" é como se chama um dos fiéis escudeiros do coronel José Inocêncio (Leonardo Vieira em 1993; Humberto Carrão em 2024). Ajudando o protagonista da trama nas plantações de cacau, o personagem foi vivido por Gésio Amadeu em 1993, e Evaldo Macarrão em 2024. Na trama, ele ganhou esse nome devido à grande quantidade de pés de cacau que plantou e colheu em sua vida. O ator Gésio Amadeu (à esquerda) interpretou Jupará em 1993, personagem que foi vivido por Evaldo Macarrão (à direita) em 2024. Crédito: Reprodução: Globoplay e Gshow No decorrer dos capítulos, é mostrado que Jupará é casado com Flor (Rita Santana em 1993; Julia Lemos em 2024) e tem vários filhos. O principal deles é Zinho Jupará, interpretado por Cosme dos Santos na 1ª versão da novela. No remake de 2024, a atriz Samantha Jones defenderá o papel, desta vez chamada de Zinha Jupará. LEIA MAIS | Novela Renascer: elenco do remake se reúne em festa de lançamento O que é o Jupará e qual a sua importância para o cultivo do cacau no Brasil?

O jupará Nome científico: potos flavus é um mamífero da família dos quatis e dos guaxinins, que pode ser encontrado em quase todas as regiões do Brasil, exceto o Sul, principalmente na Amazônia e na Mata Atlântica. Com um corpo de quase meio metro de comprimento, o jupará conta com uma cauda de quase 40 centímetros, que é utilizada como 5º membro.

O jupará se alimenta principalmente de mel, pequenos insetos e frutas. Então, se você gosta de chocolate, agradeça a este animalzinho, pois ele é um dos responsáveis pela manutenção das árvores de cacau. De hábitos noturnos, o jupará sai a noite para caçar alimento. Crédito: Adobe Stock Na região cacaueira da Bahia, ao se alimentar, o jupará acaba ingerindo completamente as amêndoas do cacau. Dias depois, ele defeca as sementes da fruta, que acabam germinando e gerando um novo pé da árvore cujo o fruto dá origem ao chocolate.