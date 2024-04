Renascer: Eliana convence Mariana para retomar as terras do avô

Mariana se aproximou da ex de Venâncio após as frustrações causadas por José Inocêncio e João Pedro. Confira como Eliana a influenciou e o que acontecerá

Mariana (Theresa Fonseca) se aproximou de Eliana (Sophie Charlotte) após as frustrações causadas pelo marido e pelo enteado em Renascer. Na trama, a ex-mulher de José Venâncio (Rodrigo Simas) aconselha a jovem alegando que ela precisa ser mais esperta caso queira pegar de volta as terras que eram do avô.

Após conversar com uma aparição de Belarmino (Antonio Calloni), Mariana já havia começado a pensar em formas para tomar as terras de José Inocêncio (Marcos palmeira). Mas com a influência de Eliana, a mulher fica mais determinada ainda. Confira o que irá acontecer.

(Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria contém spoilers sobre a história)