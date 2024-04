Renascer: José Inocêncio tenta desistir de tudo para rever Santinha

O protagonista será surpreendido quando tenta retirar o facão que fincou nos pés do jequitibá-rei para acelerar sua morte. Confira o que irá acontecer

O protagonista será surpreendido quando tentará retirar o facão que fincou nos pés do jequitibá-rei para acelerar sua morte. Confira o que irá acontecer.

O motivo se trata dos seus quatro filhos . Para o fazendeiro, nenhum deles lhe deu orgulho profissionalmente. Além disso, ele já não consegue mais lidar com o ciúme de Mariana (Theresa Fonseca) em relação à Maria Santa (Duda Santos).

Em Renascer , José Inocêncio (Marcos Palmeira) anda cada vez mais frustrado com sua vida. Com saudades da sua falecida esposa, o fazendeiro pretende “abrir seu corpo” para tentar reencontrá-la.

Por isso, ele vai ao encontro da árvore para ameaça retirar o objeto e assim antecipar sua morte visando reencontrar com a falecida esposa.

Quando chegou em Ilhéus, o coronel finca seu destino aos pés do jequitibá-rei. Desde então, acredita-se que enquanto seu facão estiver no local, seu corpo estará fechado para o mal.

Mesmo tendo sendo atraído por Mariana, o José Inocêncio nunca a amou de verdade. Ele nunca confiou na jovem e sempre se questiona sobre as intenções dela.

Para consolá-lo, Santinha caminha pela casa na madrugada e acaricia o rosto do coronel enquanto ele tem um pesadelo. Ele acorda calmo e com um sorriso no rosto.

Em seguida, ele escuta passos, vai na direção do barulho, mas não encontra nada. Enquanto isso, o espírito da falecida esposa o acompanha durante todo o trajeto sem que ele perceba.