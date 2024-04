Renascer: Sandra enfrenta Egídio e Dona Patroa apoia a filha

Sandra briga com João Pedro e retorna para a fazenda dos pais. Porém, Egídio não aceita a filha de volta e Dona Patroa o enfrenta. Confira o que acontece

Sandra tentou investir na relação com João Pedro (Juan Paiva), mas percebe que ele não superou Mariana (Theresa Fonseca). Por isso, retorna para a fazenda dos pais. Porém, Egídio não a aceita de volta.

Dona Patroa (Camila Morgado) deixará a postura de esposa submissa para defender a filha das crueldades de Egídio (Vladimir Brichta) em Renascer . A mãe de Sandra (Giullia Buscacio) tomará coragem e reagirá à agressividade do marido.

Sandra quer que Dona Patroa vá embora com ela para se afastar das humilhações de Egídio, mas a mulher diz que não tem coragem de abandoná-lo.

Renascer: Dona Patroa enfrenta Egídio



Sem medo, Sandra confessa ao pai que não quer ter uma vida como a de sua mãe e nem o marido que ela tem. Egídio fica enfurecido com a fala da filha e reage violentamente.

“Ora, sua desavergonhada!”, grita, levantando a mão para agredir a filha. No entanto, Dona Patroa segura a mão do marido.

O coronel então avisa a Sandra: “Você vai embora desta casa e vai me carregar todas as vergonha que me fez passar!”. Sandra vai embora e ele não permite que Dona Patroa se despeça da filha.

Ele diz que a jovem morreu para eles. Porém, a religiosa reage: “Só se for pra você!”, enquanto vai atrás de Sandra.

Renascer: Sandra reabre o bordel de Jacutinga

Sandra conhece a casa em que funcionou o bordel de Jacutinga (Juliana Paes) e fica encantada pela história do lugar. Ela descobre que Norberto (Matheus Nachtergaele) comprou o local pouco antes da partida da cafetina e manteve o lugar fechado na esperança do possível retorno da amada.