MasterChef Brasil 2025: as receitas do menu que ganhou a temporada

MasterChef Brasil 2025: veja receitas do menu que ganhou a temporada12ª temporada do reality show culinário chegou ao fim nesta terça-feira, 2. Veja quais foram as receitas que levaram o prêmio
Com uma disputa acirrada entre Felipe B. e Daniela, a final do Masterchef 2025 foi exibida nesta terça-feira, 2. Para cada participante foi exigido um menu completo que unisse sabor, técnica e mostrasse um pouco da vida e jornada de cada um deles.
Com rounds de apresentação separados para entrada, prato principal e sobremesa, o menu vencedor da temporada foi o de Daniela, que o intitulou de “Muitas Águas”, apostando na delicadeza de ingredientes marítimos e em uma sobremesa autoral que se destacou entre os jurados.
A seguir, veja cada uma das receitas do menu que ganhou a temporada:
Entrada - "Primeira Onda"
Ostras no vapor com molho inspirado na moqueca baiana e mandioca suflada
Ingredientes:
Ostras
- 15 ostras frescas grandes
- alho-poró a gosto
- louro a gosto
- talo(s) de coentro a gosto
Molho de moqueca
- 50 ml(s) de azeite de oliva
- 100 grama(s) de alho-poró
- 150 grama(s) de cenoura
- 100 grama(s) de pimentão vermelho
- 100 grama(s) de gengibre fresco
- 500 ml(s) de suco de laranja
- 300 ml(s) de leite de coco
- 20 grama(s) de curry em pó
- 1 molho de coentro
Mandioca suflada
- 500 grama(s) de farinha de mandioca fina
- 1 litro(s) de óleo de girassol
- páprica doce a gosto
Ar de ostras
- 50 ml(s) de molho de ostras
- 10 grama(s) de lecitina de soja
- sal marinho a gosto
Modo de preparo
Pré-preparo da mandioca suflada
- Misture a farinha de mandioca com a água até obter a consistência de uma massa de macarrão.
- Enrole em plástico-filme e deixe descansar por 20 minutos.
- Em seguida, abra essa massa o mais fina possível.
- Corte no formato desejado e reserve.
Ostras
- Limpe as ostras e coloque-as em um recipiente de cozimento a vapor sobre um caldo aromático de alho-poró, louro, talos de coentro e gengibre.
- Deixe cozinhar até que as ostras abram.
- Retire do calor e reserve.
Molho de moqueca
- Em uma panela refogue os legumes e o gengibre picados no azeite até murcharem.
- Acrescente o suco de laranja de deixe reduzir por 20 minutos.
- Leve ao liquidificador e bata.
- Passe no chinois e volte o líquido a panela, acrescentando leite de coco e o curry.
- Deixe aquecer por 5 minutos.
- Desligue e acrescente o coentro picado.
Finalização da mandioca suflada
- Frite as mandiocas em óleo aquecido a 170 °C até suflarem.
- Escorra sobre papel-toalha e polvilhe páprica na hora de servir.
Montagem
- Coloque as ostras sobre o prato com o molho.
- Prepare o ar de ostras, misturando o molho de soja e o molho de ostras com a lecitina de soja.
- Coloque o ar de ostras no centro do prato e as mandiocas sufladas ao lado.
- Sirva imediatamente.
Prato Principal - "Presente do Mar"
Bisque de camarão com maçã verde, cogumelo rosa e palmito
Ingredientes
Sofiatelli
- 500 g(s) de farinha de trigo
- 150 grama(s) de sêmola de trigo
- 12 ovos
- 5 litro(s) de água
- sal grosso a gosto
Caldo de peixe
- caldo de peixe
- 1 cabeça(s) de peixe
- 100 grama(s) de cebola picada
- 2 cenouras
- 3 talo(s) de aipo
- 1 alho-poró
- 6 folhas de louro
- 10 ramo(s) de tomilho
Molho cardinal
- 1 fio(s) de azeite
- 1 colher(es) de sopa de manteiga
- 1 cebola branca picada
- 6 dente(s) de alho
- 100 grama(s) de extrato de tomate puro, sem sal e sem óleo
- 200 ml(s) de conhaque
- 500 ml(s) de creme de leite fresco
Recheio
- 3 colher(es) de sopa de cebola picada
- 2 tomates sem pele e sem sementes
- 250 grama(s) de shimeji salmão
- 250 grama(s) de ciboulette francesa
- 15 camarões médios
- 1 molho de salsa
- 50 pimenta-do-reino branca em grãos
- sal marinho a gosto
Modo de Preparo
Massa fresca
- Sobre a superfície de trabalho, coloque as farinhas em uma proporção de 70% de farinha de trigo e 30% de semolina.
- Cave um buraco ao centro para os ovos batidos.
- Incorpore a farinha aos poucos e amasse até formar uma massa homogênea.
- Envolva-a em filme-plástico e deixe repousar por 30 minutos.
Caldo de peixe
- Em uma panela, refogue a cebola picada no azeite até murchar.
- Acrescente a cabeça do peixe e outras partes da carcaça e refogue.
- Acrescente a cenoura, o alho-poró e os talos de aipo e refogue. Adicione água até cobrir e coloque o louro e as demais ervas aromáticas.
- Deixe cozinhar por 20 minutos e desligue.
Molho cardinal
- Aqueça uma frigideira e coloque um fio de azeite e uma colher de manteiga.
- Adicione a cebola branca picada e o alho amassado e deixe refogar.
- Acrescente as cabeças e as cascas dos camarões e refogue.
- Amasse um pouco do molho e misture o extrato de tomate concentrado.
- Refogue e acrescente o conhaque, sem flambar. Deixe reduzir bastante e adicione o caldo de peixe e o creme de leite.
- Deixe ferver por 5 minutos. Por fim, passe o molho em um chinois, apertando bem.
Recheio
- Em uma frigideira, coloque manteiga e um fio de azeite.
- Refogue a cebola picada por dois minutos e acrescente o palmito e o cogumelo cortados em julienne, e os tomates picados.
- Refogue por mais três minutos.
Acrescente os camarões já selados e picados (mas não muito pequenos) — reserve alguns camarões para servir inteiros.
- Coloque a salsinha e a ciboulette finamente picadas.
- Acerte o sal e a pimenta-do-reino e reserve.
Montagem
- Em uma frigideira com manteiga abundante, salteie os camarões por 2 a 3 minutos e reserve.
- Lamine a massa do sofiatelli e cozinhe as folhas em água abundante com sal.
- Corte do tamanho adequado para o prato e recheie com o refogado de camarões.
- Feche e coloque no prato de servir (cerca de 3 a 5 por pessoa, a depender do tamanho).
- Cubra com molho cardinal abundante e leve ao forno por 5 minutos.
- Retire do forno e posicione os camarões salteados no meio da massa.
- Decore com ciboulette e ervas aromáticas.
- Sirva imediatamente.
Sobremesa - "Sabores do Brasil"
Mousse de cambuci com gel de cambuci e hortelã acompanhado de crocante de araruta e castanhas de caju
Ingredientes
Mousse de cambuci
- 200 ml(s) de leite integral
- 1/2 fava(s) de baunilha
- 100 ml(s) de cambuci (polpa)
- 3 gemas de ovos
- 75 grama(s) de açúcar
- 25 grama(s) de amido de milho
- 200 grama(s) de creme de leite fresco
Gel de cambuci
- 100 grama(s) de cambuci (polpa)
- 70 grama(s) de açúcar
- 20 grama(s) de gelatina sem sabor hidratada
- 40 grama(s) de pimenta-cambuci picada
- Surpremo de tangerina
- 3 tangerinas murcott ou pocã maduras
- 200 grama(s) de chocolate 70%
Biscoito de araruta
- 1 ovo
- 120 grama(s) de açúcar
- 50 grama(s) de manteiga sem sal derretida
- 250 grama(s) de farinha de araruta
- 250 grama(s) de castanha-de-caju torrada sem sal
- raspa(s) de tangerinas a gosto
- flores comestíveis a gosto
Modo de Preparo
Crème pâtissière de cambuci
- Em uma panela, coloque o leite integral e a fava de baunilha e deixe ferver com a polpa de cambuci peneirada.
- Em uma tigela, coloque as gemas, o açúcar e o amido de milho e misture vigorosamente com um fouet.
- Acrescente o leite fervido aos poucos e retorne a mistura para a panela para cozinhar por três minutos após o ponto de fervura.
- Coloque em tigela e leve à geladeira.
Gel de cambuci
- Em uma panela, coloque a polpa de cambuci processada e peneirada com o açúcar e a gelatina sem sabor já hidratada.
- Assim que a gelatina derreter, desligue e leve à geladeira. Quanto estiver endurecida, retire e processe com um mixer.
- Acrescente a pimenta-cambuci picada em brunoise e reserve.
Supreme de tangerina
- Corte as tangerinas em supreme e mergulhe metade delas em chocolate 70% temperado. Reserve.
Mousse de cambuci
- Misture o crème pâtissière de cambuci com o creme de leite fresco batido em picos moles. Reserve.
Biscoito de araruta
- Em uma tigela, bata um ovo com o açúcar até espumar.
- Adicione a manteiga derretida e a farinha de araruta. Misture até incorporar.
- Abra a massa entre dois tapetes de silicone em uma espessura de 3 milímetros.
- Corte a massa em retângulos de 10 × 4 centímetros e, sobre eles, salpique raspas de tangerina e castanha-de-caju torrada e triturada.
- Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 12 minutos ou até começar a dourar nas bordas, retire e reserve.
Montagem
- Coloque a mousse de cambuci entre dois biscoitos na vertical e o gel de cambuci em diferentes pontos da mousse.
- Decore com flores comestíveis e os supremos de tangerina.