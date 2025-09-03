Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MasterChef Brasil 2025: as receitas do menu que ganhou a temporada

MasterChef Brasil 2025: veja receitas do menu que ganhou a temporada

12ª temporada do reality show culinário chegou ao fim nesta terça-feira, 2. Veja quais foram as receitas que levaram o prêmio
Tipo Notícia

Com uma disputa acirrada entre Felipe B. e Daniela, a final do Masterchef 2025 foi exibida nesta terça-feira, 2. Para cada participante foi exigido um menu completo que unisse sabor, técnica e mostrasse um pouco da vida e jornada de cada um deles.

Com rounds de apresentação separados para entrada, prato principal e sobremesa, o menu vencedor da temporada foi o de Daniela, que o intitulou de “Muitas Águas”, apostando na delicadeza de ingredientes marítimos e em uma sobremesa autoral que se destacou entre os jurados.

A seguir, veja cada uma das receitas do menu que ganhou a temporada:

Entrada - "Primeira Onda"

Ostras no vapor com molho inspirado na moqueca baiana e mandioca suflada


Ingredientes:

Ostras

  • 15 ostras frescas grandes
  • alho-poró a gosto
  • louro a gosto
  • talo(s) de coentro a gosto

Molho de moqueca

  • 50 ml(s) de azeite de oliva
  • 100 grama(s) de alho-poró
  • 150 grama(s) de cenoura
  • 100 grama(s) de pimentão vermelho
  • 100 grama(s) de gengibre fresco
  • 500 ml(s) de suco de laranja
  • 300 ml(s) de leite de coco
  • 20 grama(s) de curry em pó
  • 1 molho de coentro

Mandioca suflada

  • 500 grama(s) de farinha de mandioca fina
  • 1 litro(s) de óleo de girassol
  • páprica doce a gosto

Ar de ostras

  • 50 ml(s) de molho de ostras
  • 10 grama(s) de lecitina de soja
  • sal marinho a gosto

Modo de preparo

Pré-preparo da mandioca suflada

  1. Misture a farinha de mandioca com a água até obter a consistência de uma massa de macarrão.
  2. Enrole em plástico-filme e deixe descansar por 20 minutos.
  3. Em seguida, abra essa massa o mais fina possível.
  4. Corte no formato desejado e reserve.

Ostras

  1. Limpe as ostras e coloque-as em um recipiente de cozimento a vapor sobre um caldo aromático de alho-poró, louro, talos de coentro e gengibre.
  2. Deixe cozinhar até que as ostras abram.
  3. Retire do calor e reserve.

Molho de moqueca 

  1. Em uma panela refogue os legumes e o gengibre picados no azeite até murcharem.
  2. Acrescente o suco de laranja de deixe reduzir por 20 minutos.
  3. Leve ao liquidificador e bata.
  4. Passe no chinois e volte o líquido a panela, acrescentando leite de coco e o curry.
  5. Deixe aquecer por 5 minutos.
  6. Desligue e acrescente o coentro picado.

Finalização da mandioca suflada

  1. Frite as mandiocas em óleo aquecido a 170 °C até suflarem.
  2. Escorra sobre papel-toalha e polvilhe páprica na hora de servir.

Montagem

  1. Coloque as ostras sobre o prato com o molho.
  2. Prepare o ar de ostras, misturando o molho de soja e o molho de ostras com a lecitina de soja.
  3. Coloque o ar de ostras no centro do prato e as mandiocas sufladas ao lado.
  4. Sirva imediatamente.

Prato Principal - "Presente do Mar"

Bisque de camarão com maçã verde, cogumelo rosa e palmito

Ingredientes

Sofiatelli

  • 500 g(s) de farinha de trigo
  • 150 grama(s) de sêmola de trigo
  • 12 ovos
  • 5 litro(s) de água
  • sal grosso a gosto

Caldo de peixe

  • caldo de peixe
  • 1 cabeça(s) de peixe
  • 100 grama(s) de cebola picada
  • 2 cenouras
  • 3 talo(s) de aipo
  • 1 alho-poró
  • 6 folhas de louro
  • 10 ramo(s) de tomilho

Molho cardinal

  • 1 fio(s) de azeite
  • 1 colher(es) de sopa de manteiga
  • 1 cebola branca picada
  • 6 dente(s) de alho
  • 100 grama(s) de extrato de tomate puro, sem sal e sem óleo
  • 200 ml(s) de conhaque
  • 500 ml(s) de creme de leite fresco

Recheio

  • 3 colher(es) de sopa de cebola picada
  • 2 tomates sem pele e sem sementes
  • 250 grama(s) de shimeji salmão
  • 250 grama(s) de ciboulette francesa
  • 15 camarões médios
  • 1 molho de salsa
  • 50 pimenta-do-reino branca em grãos
  • sal marinho a gosto

Modo de Preparo

Massa fresca

  1. Sobre a superfície de trabalho, coloque as farinhas em uma proporção de 70% de farinha de trigo e 30% de semolina.
  2. Cave um buraco ao centro para os ovos batidos.
  3. Incorpore a farinha aos poucos e amasse até formar uma massa homogênea.
  4. Envolva-a em filme-plástico e deixe repousar por 30 minutos.

Caldo de peixe

  1. Em uma panela, refogue a cebola picada no azeite até murchar.
  2. Acrescente a cabeça do peixe e outras partes da carcaça e refogue.
  3. Acrescente a cenoura, o alho-poró e os talos de aipo e refogue. Adicione água até cobrir e coloque o louro e as demais ervas aromáticas.
  4. Deixe cozinhar por 20 minutos e desligue.

Molho cardinal

  1. Aqueça uma frigideira e coloque um fio de azeite e uma colher de manteiga.
  2. Adicione a cebola branca picada e o alho amassado e deixe refogar.
  3. Acrescente as cabeças e as cascas dos camarões e refogue.
  4. Amasse um pouco do molho e misture o extrato de tomate concentrado.
  5. Refogue e acrescente o conhaque, sem flambar. Deixe reduzir bastante e adicione o caldo de peixe e o creme de leite.
  6. Deixe ferver por 5 minutos. Por fim, passe o molho em um chinois, apertando bem.

Recheio

  1. Em uma frigideira, coloque manteiga e um fio de azeite.
  2. Refogue a cebola picada por dois minutos e acrescente o palmito e o cogumelo cortados em julienne, e os tomates picados.
  3. Refogue por mais três minutos.
    Acrescente os camarões já selados e picados (mas não muito pequenos) — reserve alguns camarões para servir inteiros.
  4. Coloque a salsinha e a ciboulette finamente picadas.
  5. Acerte o sal e a pimenta-do-reino e reserve.

Montagem

  1. Em uma frigideira com manteiga abundante, salteie os camarões por 2 a 3 minutos e reserve.
  2. Lamine a massa do sofiatelli e cozinhe as folhas em água abundante com sal.
  3. Corte do tamanho adequado para o prato e recheie com o refogado de camarões.
  4. Feche e coloque no prato de servir (cerca de 3 a 5 por pessoa, a depender do tamanho).
  5. Cubra com molho cardinal abundante e leve ao forno por 5 minutos.
  6. Retire do forno e posicione os camarões salteados no meio da massa.
  7. Decore com ciboulette e ervas aromáticas.
  8. Sirva imediatamente.

Sobremesa - "Sabores do Brasil"

Mousse de cambuci com gel de cambuci e hortelã acompanhado de crocante de araruta e castanhas de caju

Ingredientes

Mousse de cambuci

  • 200 ml(s) de leite integral
  • 1/2 fava(s) de baunilha
  • 100 ml(s) de cambuci (polpa)
  • 3 gemas de ovos
  • 75 grama(s) de açúcar
  • 25 grama(s) de amido de milho
  • 200 grama(s) de creme de leite fresco

Gel de cambuci

  • 100 grama(s) de cambuci (polpa)
  • 70 grama(s) de açúcar
  • 20 grama(s) de gelatina sem sabor hidratada
  • 40 grama(s) de pimenta-cambuci picada
  • Surpremo de tangerina
  • 3 tangerinas murcott ou pocã maduras
  • 200 grama(s) de chocolate 70%

Biscoito de araruta

  • 1 ovo
  • 120 grama(s) de açúcar
  • 50 grama(s) de manteiga sem sal derretida
  • 250 grama(s) de farinha de araruta
  • 250 grama(s) de castanha-de-caju torrada sem sal
  • raspa(s) de tangerinas a gosto
  • flores comestíveis a gosto

Modo de Preparo

Crème pâtissière de cambuci

  1. Em uma panela, coloque o leite integral e a fava de baunilha e deixe ferver com a polpa de cambuci peneirada.
  2. Em uma tigela, coloque as gemas, o açúcar e o amido de milho e misture vigorosamente com um fouet.
  3. Acrescente o leite fervido aos poucos e retorne a mistura para a panela para cozinhar por três minutos após o ponto de fervura.
  4. Coloque em tigela e leve à geladeira.

Gel de cambuci

  1. Em uma panela, coloque a polpa de cambuci processada e peneirada com o açúcar e a gelatina sem sabor já hidratada.
  2. Assim que a gelatina derreter, desligue e leve à geladeira. Quanto estiver endurecida, retire e processe com um mixer.
  3. Acrescente a pimenta-cambuci picada em brunoise e reserve.

Supreme de tangerina

  1. Corte as tangerinas em supreme e mergulhe metade delas em chocolate 70% temperado. Reserve.

Mousse de cambuci

  1. Misture o crème pâtissière de cambuci com o creme de leite fresco batido em picos moles. Reserve.

Biscoito de araruta

  1. Em uma tigela, bata um ovo com o açúcar até espumar.
  2. Adicione a manteiga derretida e a farinha de araruta. Misture até incorporar.
  3. Abra a massa entre dois tapetes de silicone em uma espessura de 3 milímetros.
  4. Corte a massa em retângulos de 10 × 4 centímetros e, sobre eles, salpique raspas de tangerina e castanha-de-caju torrada e triturada.
  5. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 12 minutos ou até começar a dourar nas bordas, retire e reserve.

Montagem

  1. Coloque a mousse de cambuci entre dois biscoitos na vertical e o gel de cambuci em diferentes pontos da mousse.
  2. Decore com flores comestíveis e os supremos de tangerina.

