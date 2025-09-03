MasterChef Brasil 2025: as receitas do menu que ganhou a temporada

12ª temporada do reality show culinário chegou ao fim nesta terça-feira, 2. Veja quais foram as receitas que levaram o prêmio

Com uma disputa acirrada entre Felipe B. e Daniela, a final do Masterchef 2025 foi exibida nesta terça-feira, 2. Para cada participante foi exigido um menu completo que unisse sabor, técnica e mostrasse um pouco da vida e jornada de cada um deles.

Com rounds de apresentação separados para entrada, prato principal e sobremesa, o menu vencedor da temporada foi o de Daniela, que o intitulou de “Muitas Águas”, apostando na delicadeza de ingredientes marítimos e em uma sobremesa autoral que se destacou entre os jurados.