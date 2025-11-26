MasterChef Celebridades: quem saiu do elenco? Assista vídeo

Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin compõem painel de jurados da edição com celebridades / Crédito: Divulgação/Band

O 2º episódio do MasterChef Celebridades, exibido nessa terça-feira, 25 de novembro, dividiu os famosos em duplas e trio para a prova principal. Sob o julgamento de Helena Rizzo, Erick Jacquin e Henrique Fogaça, as onze celebridades restantes tiveram que servir um prato principal cujo tomate se destacasse como protagonista.

Além disso, na prova de eliminação, os participantes tiveram que entregar uma porção com seis unidades de algum salgadinho frito e um molho. A seguir, saiba veja os melhores momentos do episódio e saiba quem saiu: