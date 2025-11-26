MasterChef Celebridades: quem saiu do elenco? Assista vídeo

MasterChef Celebridades: quem saiu do elenco? Assista vídeoNo segundo episódio da temporada, celebridades disputam prova de eliminação com insetos crocantes e caramelizados, entre eles, baratas, grilos e larvas. Saiba quem saiu
O 2º episódio do MasterChef Celebridades, exibido nessa terça-feira, 25 de novembro, dividiu os famosos em duplas e trio para a prova principal.
Sob o julgamento de Helena Rizzo, Erick Jacquin e Henrique Fogaça, as onze celebridades restantes tiveram que servir um prato principal cujo tomate se destacasse como protagonista.
Além disso, na prova de eliminação, os participantes tiveram que entregar uma porção com seis unidades de algum salgadinho frito e um molho. A seguir, saiba veja os melhores momentos do episódio e saiba quem saiu:
MasterChef Celebridades: saiba como foi a eliminação
O segundo episódio do reality entregou tensão, reviravoltas e até momentos considerados bizarros pelo público. Antes da eliminação, uma prova inusitada roubou a cena: Henrique Fogaça ofereceu vantagens na prova final para quem tivesse coragem de comer insetos como grilos, larvas ou baratas fritas.
John Drops, Luciano Szafir, Tiago Piquilo, Dodô e Leonardo Miggiorin aceitaram o desafio, mas quem chocou o estúdio foi Valesca Popozuda. Ela que desceu do mezanino apenas para provar uma barata, mesmo não estando na berlinda; o momento arrancou gritos e risadas.
Mais cedo, as celebridades já haviam encarado a missão de transformar o tomate no grande protagonista de dois pratos.
Duplas como Maurren Maggi e Rachel Sheherazade brilharam com sopa e risoto inspirados em Bloody Mary. Valesca Popozuda e Julianne Trevisol também garantiram lugar no mezanino com tranquilidade.
Como foi a prova de eliminação?
Na prova final, o clima ficou sério. Os participantes precisavam preparar um prato de comida de boteco com um molho de acompanhamento.
Gilmelândia surpreendeu positivamente ao apresentar um dadinho de tapioca com geleia de pimenta, garantindo elogios e segurança.
Já Leonardo Miggiorin enfrentou um desastre culinário: bolinhos de espinafre secos, salgados e amargos.
A combinação — que ainda envolvia desconhecimento sobre ingredientes e ponto errado da muçarela — foi decisiva na avaliação dos chefs.
Quem saiu do MasterChef Celebridades
No fim do episódio, após grande expectativa, Leonardo Miggiorin foi o eliminado da noite. O ator recebeu o anúncio com maturidade, fazendo um discurso emocionado no qual reconheceu sua dedicação e celebrou a experiência como “impagável”.
Admitiu que gostaria de ter avançado mais, mas afirmou sair transformado e até deixou no ar o desejo por uma possível repescagem.
Confira em vídeo da parte final do episódio, na qual é anunciada a eliminação*:
*A eliminação acontece a partir da minutagem 15min50seg do vídeo
MasterChef Celebridades: confira quem está no Top 10
Com a eliminação de Leonardo Miggiorin, restam dez cozinheiros na disputa pelo prêmio do MasterChef Celebridades. A seguir, confiram quem está no Top 10:
- Maurren Maggi, ex-atleta olímpica
- Dodô, da banda de pagode Pixote
- Gilmelândia, cantora
- Tiago Piquilo, da dupla Hugo & Tiago
- John Drops, influencer
- Julianne Trevisol, atriz
- Luciano Szafir, ator e ex-marido da cantora Xuxa
- Márcia Goldschmidt, apresentadora
- Rachel Sheherazade, jornalista
- Valesca Popozuda, cantora