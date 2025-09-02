MasterChef Brasil 2025: relembre melhores momentos da edição

MasterChef Brasil 2025: relembre melhores momentos da ediçãoA 12ª temporada do reality culinário trouxe momentos tensos, rivalidades marcantes e histórias que emocionaram jurados e fãs. Saiba alguns desses momentos
A 12ª temporada do MasterChef Brasil chega à reta final com momentos memoráveis, eliminações surpreendentes e a disputa acirrada pelo maior prêmio da história.
O último episódio do reality culinário, exibido nesta terça-feira, 2 de setembro, será responsável por definir o campeão da temporada em um desafio final que já virou tradição no reality.
O POVO compilou alguns dos melhores momentos e mais marcantes desta edição. Veja quais:
MaterChef 2025: momentos de destaque da edição
Sofia recusou abraço de Flávia
No segundo episódio do reality, uma cena envolvendo duas ex-participantes chamou a atenção do público. Durante a prova de cookies, Sofia não conteve a emoção, terminou a disputa chorando e recusou o abraço de Flávia, que tentava confortá-la no estúdio.
O momento foi rapidamente interpretado como uma rejeição e gerou repercussão nas redes sociais, com comentários levantando discussões sobre racismo.
No entanto, tanto Sofia quanto Flávia esclareceram posteriormente que a situação havia sido descontextualizada e que não existiu qualquer desentendimento entre elas.
Jacquin cospe prato de participante
Um dos momentos mais tensos da edição ocorreu no terceiro episódio, quando Teresa apresentou um arroz de polvo malcozido. Ao experimentar o prato, Érick Jacquin não escondeu a reação: cuspiu a comida diante das câmeras.
A cena viralizou e marcou a eliminação precoce da participante, que também errou no tempero, deixando o preparo sem sal e pimenta.
Repescagem e eliminação polêmica
Após deixar a disputa, Teresa retornou em uma repescagem emocionante, superando antigos rivais. Porém, acabou desclassificada em uma prova de sushi vegano ao usar mel, ingrediente proibido.
A eliminação gerou repercussão nas redes sociais e levantou debates sobre atenção às regras do jogo.
Afastamento e retorno de Jacquin
Durante as gravações, Jacquin precisou se ausentar para tratar de assuntos pessoais na França. Isso rendeu a presença de convidados especiais, como Rodrigo Oliveira, Cesar Yukio, Evaristo Costa e, em um momento nostálgico, Paola Carosella.
A volta de Paola foi celebrada pelo público e emocionou fãs e participantes, relembrando os tempos em que a chef era jurada fixa do programa.
Mudança nas eliminações surpreende participantes
No 12º episódio, o chef Henrique Fogaça anunciou uma novidade: as eliminações passariam a ser duplas até a semifinal. A regra surpreendeu os competidores e aumentou a pressão na cozinha.
Na estreia da mudança, Taynan e Fernanda foram eliminadas após não conseguirem entregar um prato satisfatório de pot-au-feu. Antes disso, o programa já havia chocado o público com a desclassificação de Felipe M. e a eliminação de Sofia em um mesmo episódio.
Masterchef 2025: reta final da 12ª temporada
No episódio de 26 de agosto, a Band definiu os dois finalistas da temporada: Daniela e Felipe B. Eles chegaram à decisão após derrotar Gloria e Rodrigo em provas técnicas e criativas que exigiram domínio absoluto da cozinha profissional.
A grande final será exibida nesta terça-feira, 2, às 22h30, e promete encerrar a temporada mais comentada dos últimos anos.
Daniela: rivalidades, vitórias e emoção na cozinha
Finalista da temporada, Daniela construiu uma trajetória marcada por altos e baixos. A Band separou alguns dos melhores momentos da finalista.
Logo no início, venceu a primeira prova com uma pera ao vinho elogiada por todos os jurados. Mas também protagonizou rivalidades com Sofia, a quem deu desvantagem estratégica, iniciando um atrito que se estendeu por vários episódios.
No quinto programa, Daniela emocionou Jacquin com uma mousse de chocolate em um banquete de Natal.
O francês declarou: “Estou em casa”, reforçando a força da competidora. Apesar de tropeços, ela se manteve firme, garantindo lugar na grande final contra Felipe B.
Felipe B.: do “pastel” ao status de galã da edição
Felipe B. também conquistou espaço na 12ª temporada com carisma e talento. Em sua primeira prova de equipe, liderou um time que perdeu feio na missão de preparar pastéis para os funcionários da Band. O revés, no entanto, rendeu memes e até a criação da “máfia do pastel” entre fãs do reality.
O cozinheiro se destacou pela habilidade com molhos, sempre elogiados pelos jurados. Fora da cozinha, ganhou a alcunha de “galã do MasterChef”, atraindo torcida apaixonada nas redes sociais. Agora, encara a final com Daniela em busca do troféu e do prêmio inédito em dinheiro.
Serviço: onde e quando assistir à final do MasterChef Brasil 2025
- Finalistas: Daniela e Felipe B.
- Quando: terça-feira, 2 de setembro de 2025
- Horário: 22h30
- Onde: Band (TV aberta) e no canal o YouTube do MasterChef Brasil