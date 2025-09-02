MasterChef Brasil 2025: relembre melhores momentos da edição

MasterChef Brasil 2025 contou com momentos marcantes. Internautas comentaram nas redes sociais sobre ser uma das edições mais polêmicas em comparação às anteriores. / Crédito: Reprodução/YouTube/MasterChef

A 12ª temporada do MasterChef Brasil chega à reta final com momentos memoráveis, eliminações surpreendentes e a disputa acirrada pelo maior prêmio da história. O último episódio do reality culinário, exibido nesta terça-feira, 2 de setembro, será responsável por definir o campeão da temporada em um desafio final que já virou tradição no reality.

O POVO compilou alguns dos melhores momentos e mais marcantes desta edição. Veja quais: MaterChef 2025: momentos de destaque da edição Sofia recusou abraço de Flávia MAsterChef Brasil 2015: Sofia terminou prova chorando e recusou abraço de Flávia. Crédito: Divulgação/Band No segundo episódio do reality, uma cena envolvendo duas ex-participantes chamou a atenção do público. Durante a prova de cookies, Sofia não conteve a emoção, terminou a disputa chorando e recusou o abraço de Flávia, que tentava confortá-la no estúdio. O momento foi rapidamente interpretado como uma rejeição e gerou repercussão nas redes sociais, com comentários levantando discussões sobre racismo.

No entanto, tanto Sofia quanto Flávia esclareceram posteriormente que a situação havia sido descontextualizada e que não existiu qualquer desentendimento entre elas. Jacquin cospe prato de participante No início da 12ª temporada do MasterChef Brasil, Jacquin cuspiu prato de participante. Crédito: Divulgação/Band Um dos momentos mais tensos da edição ocorreu no terceiro episódio, quando Teresa apresentou um arroz de polvo malcozido. Ao experimentar o prato, Érick Jacquin não escondeu a reação: cuspiu a comida diante das câmeras.

A cena viralizou e marcou a eliminação precoce da participante, que também errou no tempero, deixando o preparo sem sal e pimenta. Repescagem e eliminação polêmica Após deixar a disputa, Teresa retornou em uma repescagem emocionante, superando antigos rivais. Porém, acabou desclassificada em uma prova de sushi vegano ao usar mel, ingrediente proibido. A eliminação gerou repercussão nas redes sociais e levantou debates sobre atenção às regras do jogo.

