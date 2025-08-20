Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Receitas Masterchef: aprenda cardápio que conquistou críticos

Receitas do Masterchef: aprenda menu que conquistou críticos de gastronomia

Com frutos-do-mar e peixe, menu completo garantiu a vaga de três participantes na semifinal do Masterchef 2025. Veja como fazer o cardápio
Autor Arthur Albano
Autor
Arthur Albano Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

No 13º episódio do MasterChef 2025, os participantes se dividiram em duas equipes para elaborarem um menu completo servido a quinze críticos gastronômicos.

Liderados por Elisa Fernandes, vencedora da primeira edição do programa, a equipe composta por Glória, Daniela e Felipe B ganhou a prova e garantiu suas vagas na semifinal.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Enquanto a outra equipe foi para a eliminação e teve de reproduzir uma sobremesa do chef Diego Lozano, os três participantes ganhadores subiram ao mezanino após conquistar 12 dos 15 críticos gastronômicos com um menu composto por frutos-do-mar e peixe.

Veja as receitas do menu elaborado pela equipe vencedora

O menu completo é composto por uma entrada de vieiras ao molho de espumante com pupunha assada, seguida de um linguado ao molho manteiga com mandioca como prato principal e um entremet de manga e coco na sobremesa.

Abaixo, você confere os ingredientes e modos de preparo de cada uma das receitas.

Entrada: Vieiras ao molho de espumante com pupunha assada

Ingredientes

  • 30 vieiras
  • 15 palmitos pupunha
  • 2 espumantes blanc de blanc
  • cebolete a gosto
  • 50 grama(s) de katsuobushi
  • 50 grama(s) de cogumelos shitake secos
  • 20 grama(s) de alga kombu
  • 200 grama(s) de manteiga
  • 3 unidade(s) de cebola
  • 5 unidade(s) de alho-poró
  • 1 erva-doce
  • 1 aipo

Modo de preparo

  1. Faça um caldo de legumes com o katsuobushi, o shitake seco e a alga kombu. Deixe reduzir.
  2. Na sequência, adicione o espumante e reduza também. Emulsione com manteiga.
  3. Em paralelo, doure as vieiras na manteiga e asse os palmitos. Depois, processe o cebolete com o óleo e coe.
  4. Na hora de montar, corte os palmitos do tamanho das vieiras e sirva 1,5 vieiras com 2 palmitos e o molho reduzido ao centro.

Prato principal: Linguado ao molho manteiga com mandioca

Ingredientes

  • 20 filé(s) de linguado
  • 2 kg(s) de mandioca
  • 2 unidade(s) de limão-siciliano
  • 200 grama(s) de manteiga

Modo de preparo

  1. Faça um fumet com as espinhas do peixe e os legumes de sua preferência. Enquanto isso, cozinhe as mandiocas.
  2. Grelhe os filés de linguado e sele a mandioca na manteiga noisette.
  3. Use o fumet e monte um molho com manteiga. Ajuste a acidez com o limão-siciliano.
  4. Sirva o peixe e a mandioca um do lado do outro e disponha o molho ao centro.

Sobremesa: Entremet de manga e coco

Ingredientes

  • 600 ml(s) de polpa de manga
  • 250 ml(s) de polpa de maracujá
  • 400 grama(s) de manga picada em brunoise
  • 20 folha(s) de hortelã picadas finamente
  • 1 unidade(s) de limão-siciliano
  • 100 grama(s) de açúcar
  • 85 grama(s) de gelatina pó incolor sem sabor hidratada
  • 300 grama(s) de farinha de trigo
  • 120 grama(s) de manteiga
  • 90 grama(s) de açúcar para a sablé
  • 50 grama(s) de castanhas-de-caju trituradas
  • 4 grama(s) de sal
  • 3 ovos
  • 800 grama(s) de leite de coco
  • 800 grama(s) de chocolate branco
  • 1 fava(s) de baunilha
  • 800 grama(s) de creme de leite fresco

Modo de preparo

Creme de frutas

  1. Misture as polpas da manga e do maracujá com o açúcar e leve ao fogo, fervendo por 2 minutos.
  2. Deixe arrefecer até 50 °C e acrescente a gelatina, mexendo levemente antes de levar à geladeira até gelificar
  3. Após refrigerada e gelificada, bata essa mistura com o mixer até obter a consistência de um creme homogêneo
  4. Acrescente a manga picadinha e a hortelã e reserve na geladeira

Mousse

  1. Comece com o preparo da ganache, fervendo o leite de coco com a baunilha
  2. Em seguida, pique o chocolate branco e verta o creme de leite quente sobre o chocolate, aguardando alguns minutos para que derreta bem
  3. Depois, com o mixer, processe essa mistura até obter um creme liso e homogêneo
  4. Leve a ganache para a geladeira coberta com papel-filme até gelar (o tempo ideal são 24 horas)
  5. Com a ganache gelada, acrescente o creme de leite batido em picos moles, em três adições, e reserve na geladeira

Sablé de castanhas

  1. Misture a farinha, as castanhas, o sal e o açúcar com a manteiga gelada até obter uma farofa
  2. Na sequência, acrescente os ovos e misture somente até obter um bola. Enrole essa massa em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos
  3. Depois, retire e abra a massa entre dois plásticos, numa espessura de 3 a 4 milímetros.
  4. Leve à geladeira até endurecer
  5. Corte com um cortador redondo de 6 centímetros e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar (cerca de 15 a 20 minutos)

Empratamento:

  1. Coloque a sablé no centro do prato. Com o mesmo molde, coloque o creme de frutas, pressionando como um tartar, e retire o aro
  2. Depois, coloque a mousse de coco no sifão com uma carga de gás e aplique, delicadamente, sobre o creme de frutas
  3. Com as costas de um boleador de frutas, faça uma pequena pressão sobre o creme e preencha com a polpa da manga
  4. Decore com uma folhinha de hortelã e raspas de limão-siciliano a gosto.
  5. Sirva imediatamente

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar