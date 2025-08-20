Receitas Masterchef: aprenda cardápio que conquistou críticos

Com frutos-do-mar e peixe, menu completo garantiu a vaga de três participantes na semifinal do Masterchef 2025. Veja como fazer o cardápio

Liderados por Elisa Fernandes, vencedora da primeira edição do programa, a equipe composta por Glória, Daniela e Felipe B ganhou a prova e garantiu suas vagas na semifinal.

No 13º episódio do MasterChef 2025 , os participantes se dividiram em duas equipes para elaborarem um menu completo servido a quinze críticos gastronômicos.

Enquanto a outra equipe foi para a eliminação e teve de reproduzir uma sobremesa do chef Diego Lozano, os três participantes ganhadores subiram ao mezanino após conquistar 12 dos 15 críticos gastronômicos com um menu composto por frutos-do-mar e peixe.

Veja as receitas do menu elaborado pela equipe vencedora

O menu completo é composto por uma entrada de vieiras ao molho de espumante com pupunha assada, seguida de um linguado ao molho manteiga com mandioca como prato principal e um entremet de manga e coco na sobremesa.

Abaixo, você confere os ingredientes e modos de preparo de cada uma das receitas.

Entrada: Vieiras ao molho de espumante com pupunha assada