Receitas Masterchef: aprenda cardápio que conquistou críticos

Receitas do Masterchef: aprenda menu que conquistou críticos de gastronomiaCom frutos-do-mar e peixe, menu completo garantiu a vaga de três participantes na semifinal do Masterchef 2025. Veja como fazer o cardápio
No 13º episódio do MasterChef 2025, os participantes se dividiram em duas equipes para elaborarem um menu completo servido a quinze críticos gastronômicos.
Liderados por Elisa Fernandes, vencedora da primeira edição do programa, a equipe composta por Glória, Daniela e Felipe B ganhou a prova e garantiu suas vagas na semifinal.
Enquanto a outra equipe foi para a eliminação e teve de reproduzir uma sobremesa do chef Diego Lozano, os três participantes ganhadores subiram ao mezanino após conquistar 12 dos 15 críticos gastronômicos com um menu composto por frutos-do-mar e peixe.
Veja as receitas do menu elaborado pela equipe vencedora
O menu completo é composto por uma entrada de vieiras ao molho de espumante com pupunha assada, seguida de um linguado ao molho manteiga com mandioca como prato principal e um entremet de manga e coco na sobremesa.
Abaixo, você confere os ingredientes e modos de preparo de cada uma das receitas.
Entrada: Vieiras ao molho de espumante com pupunha assada
Ingredientes
- 30 vieiras
- 15 palmitos pupunha
- 2 espumantes blanc de blanc
- cebolete a gosto
- 50 grama(s) de katsuobushi
- 50 grama(s) de cogumelos shitake secos
- 20 grama(s) de alga kombu
- 200 grama(s) de manteiga
- 3 unidade(s) de cebola
- 5 unidade(s) de alho-poró
- 1 erva-doce
- 1 aipo
Modo de preparo
- Faça um caldo de legumes com o katsuobushi, o shitake seco e a alga kombu. Deixe reduzir.
- Na sequência, adicione o espumante e reduza também. Emulsione com manteiga.
- Em paralelo, doure as vieiras na manteiga e asse os palmitos. Depois, processe o cebolete com o óleo e coe.
- Na hora de montar, corte os palmitos do tamanho das vieiras e sirva 1,5 vieiras com 2 palmitos e o molho reduzido ao centro.
Prato principal: Linguado ao molho manteiga com mandioca
Ingredientes
- 20 filé(s) de linguado
- 2 kg(s) de mandioca
- 2 unidade(s) de limão-siciliano
- 200 grama(s) de manteiga
Modo de preparo
- Faça um fumet com as espinhas do peixe e os legumes de sua preferência. Enquanto isso, cozinhe as mandiocas.
- Grelhe os filés de linguado e sele a mandioca na manteiga noisette.
- Use o fumet e monte um molho com manteiga. Ajuste a acidez com o limão-siciliano.
- Sirva o peixe e a mandioca um do lado do outro e disponha o molho ao centro.
Sobremesa: Entremet de manga e coco
Ingredientes
- 600 ml(s) de polpa de manga
- 250 ml(s) de polpa de maracujá
- 400 grama(s) de manga picada em brunoise
- 20 folha(s) de hortelã picadas finamente
- 1 unidade(s) de limão-siciliano
- 100 grama(s) de açúcar
- 85 grama(s) de gelatina pó incolor sem sabor hidratada
- 300 grama(s) de farinha de trigo
- 120 grama(s) de manteiga
- 90 grama(s) de açúcar para a sablé
- 50 grama(s) de castanhas-de-caju trituradas
- 4 grama(s) de sal
- 3 ovos
- 800 grama(s) de leite de coco
- 800 grama(s) de chocolate branco
- 1 fava(s) de baunilha
- 800 grama(s) de creme de leite fresco
Modo de preparo
Creme de frutas
- Misture as polpas da manga e do maracujá com o açúcar e leve ao fogo, fervendo por 2 minutos.
- Deixe arrefecer até 50 °C e acrescente a gelatina, mexendo levemente antes de levar à geladeira até gelificar
- Após refrigerada e gelificada, bata essa mistura com o mixer até obter a consistência de um creme homogêneo
- Acrescente a manga picadinha e a hortelã e reserve na geladeira
Mousse
- Comece com o preparo da ganache, fervendo o leite de coco com a baunilha
- Em seguida, pique o chocolate branco e verta o creme de leite quente sobre o chocolate, aguardando alguns minutos para que derreta bem
- Depois, com o mixer, processe essa mistura até obter um creme liso e homogêneo
- Leve a ganache para a geladeira coberta com papel-filme até gelar (o tempo ideal são 24 horas)
- Com a ganache gelada, acrescente o creme de leite batido em picos moles, em três adições, e reserve na geladeira
Sablé de castanhas
- Misture a farinha, as castanhas, o sal e o açúcar com a manteiga gelada até obter uma farofa
- Na sequência, acrescente os ovos e misture somente até obter um bola. Enrole essa massa em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos
- Depois, retire e abra a massa entre dois plásticos, numa espessura de 3 a 4 milímetros.
- Leve à geladeira até endurecer
- Corte com um cortador redondo de 6 centímetros e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar (cerca de 15 a 20 minutos)
Empratamento:
- Coloque a sablé no centro do prato. Com o mesmo molde, coloque o creme de frutas, pressionando como um tartar, e retire o aro
- Depois, coloque a mousse de coco no sifão com uma carga de gás e aplique, delicadamente, sobre o creme de frutas
- Com as costas de um boleador de frutas, faça uma pequena pressão sobre o creme e preencha com a polpa da manga
- Decore com uma folhinha de hortelã e raspas de limão-siciliano a gosto.
- Sirva imediatamente