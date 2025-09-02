Final do MasterChef Brasil 2025: veja qual é o dia e a hora da decisãoSaiba que horas começa a final da temporada e quando o episódio está disponível em outras plataformas
A grande final do MasterChef Brasil 2025 será exibida nesta terça-feira, 2, com o tradicional episódio que exige um menu completo dos finalistas.
Depois de uma prova principal emocionante, Daniela foi escolhida como a primeira participante a se qualificar como finalista.
Já Felipe B. venceu Rodrigo e Glória em uma prova de releitura conquistando a segunda vaga.
Agora, a dupla se prepara para o duelo que irá decidir o vencedor da temporada.
A seguir, saiba como será o episódio e que horas ele será exibido.
Como assistir à semifinal do MasterChef 2025?
A final do MasterChef 2025 será exibida às 22h30min desta terça-feira, 2, no canal Band.
Também haverá exibição simultânea de forma online e gratuita no site oficial da emissora e no aplicativo Bandplay.
Após a exibição na televisão aberta, o episódio é disponibilizado em outras plataformas. Veja quais:
- Quarta-feira: O episódio completo é disponibilizado no canal oficial do Masterchef Brasil no YouTube a partir das 5h.
- Sexta-feira: O episódio completo é disponibilizado nos canais de streaming Discovery Home & Health e Max a partir das 19h
- Domingo: O episódio completo é reprisado na Band, Bandplay e no site oficial da emissora.
Como será a final do MasterChef 2025?
Seguindo a tradição das finais, a última prova da temporada consiste em elaborar um menu completo com entrada, prato principal e sobremesa que honre a trajetória do participante e que equilibre técnica, conceito e sabor na mesma medida.
Na prévia liberada do episódio, Daniela destaca que quer "honrar a dólmã que está vestindo", exibindo os quatro pins que ganhou ao longo da temporada.
Já Felipe B. afirma que não está preocupado com a outra finalista e que o prêmio será seu.
Quem retorna na final são os eliminados da temporada que assistem a última prova do mezanino. Quando perguntados para quem estão torcendo, a maioria responde que para Felipe B., o que faz Fogaça mandar um recado: "Não se abala, Daniela".
Tá chegando a hora de conhecer o novo ou a nova #MasterChefBr e você não vai querer perder esse último embate! Para quem vai sua torcida: Daniela ou Felipe B. ? Terça tem a GRANDE FINAL às 22h30 na tela da Band, não perca! pic.twitter.com/ajNng31V5p— MasterChef Brasil (@masterchefbr) August 27, 2025