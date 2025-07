Por que Erick Jacquin está fora do MasterChef? Entenda ausência

Os fãs mais atentos do MasterChef Brasil 2025 notaram a ausência de Erick Jacquin nos episódios recentes do reality culinário exibido pela Band. Jurado fixo do programa desde 2014, o chef francês não aparece na bancada desde o episódio do dia 22 de julho, e a emissora esclareceu o motivo da ausência.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp