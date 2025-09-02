MasterChef Brasil: saiba quais são os restaurantes dos ganhadores

Com Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin, 12ª temporada do MasterChef Brasil teve algumas polêmicas ao longo dos episódios. Veja quais: / Crédito: Reprodução/Melissa Haidar/Band

Como desafio para definir os finalistas da 12ª edição do MasterChef Brasil, os jurados pediram que o top 4 criasse pratos que fossem o rosto do seu “restaurante dos sonhos”. Quem venceu o desafio foi a participante Daniela, que se classificou para a final com a ideia de abrir um bistrô chamado “Dona Dandi”. Caso ganhe, se unirá ao hall dos vencedores que abriram seus próprios empreendimentos.

A seguir, veja quais ganhadores do reality culinário possuem restaurantes próprios. Masterchef Brasil e seus campeões 1. Clos Wine Bar - Elisa Fernandes, vencedora da 1ª temporada Após vencer a primeira edição do programa, Elisa viajou para a França e estudou gastronomia na Le Cordon Bleu, trabalhando em restaurantes franceses por três anos. Quando retornou ao Brasil em 2018, abriu o Clos Wine Bar, um bistrô de vinhos que já recebeu o título de “Melhor Cozinha de Bar” pela Veja São Paulo Comer & Beber. Elisa Fernandes retornou ao MasterChef na 12ª edição como participante convidada Crédito: Divulgação/Veja

Em 2025, Elisa anunciou que deixou o comando do Clos para focar em um novo ciclo de projetos. Para substituí-la, entrou o chef Sergio Suslick Mortara. 2. Tatá Sushi - Léo Young, vencedor da 3ª temporada Primeiro homem a ganhar o reality show, Léo Young é dono do Tatá Sushi, restaurante japonês na região de Itaim Bibi, em São Paulo. O local possui uma faixa de preço de R$ 116 a R$ 175 e permite aos clientes levarem seus vinhos mediante taxa de R$ 50.

Léo é responsável pelo cardápio do local, que faz sucesso pela guioza de carne de porco, sushi de merluza negra ao molho missô. O menu completo em cinco etapas está disponível no almoço e jantar e pode misturar diversos pratos, rios e quentes. 3. Scherbi’s - Isabella Scherer, vencedora da 8ª temporada Com um cardápio de três sabores de cookies, brownies, brookie (mistura de brownie e cookie) e bolo de cenoura, Isabella Scherer abriu um delivery de doces em vez de um restaurante tradicional. A ideia foi abraçada pelo público jovem que torceu pela vencedora. Os produtos têm feito sucesso em vídeos no TikTok, com destaque para o sabor e a embalagem dos brownies.

Masterchef Profissionais e seus campeões 1. Paparoto Cucina - Dayse Paparoto, vencedora da 1ª temporada Instalado no complexo JK Iguatemi, o Paparoto Cucina leva o sobrenome da chef Dayse Paparoto, que venceu a primeira edição do MasterChef Profissionais. Com um menu inspirado na culinária italiana, o cardápio oferece massas frescas e risotos, além de ter um tiramisu servido com uma árvore de algodão doce. Dayse Paparoto retornou ao MasterChef na edição de 2025 como participante convidada Crédito: Reprodução/Instagram