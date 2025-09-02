MasterChef Brasil: saiba quais são os restaurantes dos ganhadores

MasterChef Brasil: saiba quais são os restaurantes dos ganhadoresNa reta final da sua 12ª temporada, conheça o restaurante dos ganhadores de temporadas anteriores do MasterChef Brasil
Como desafio para definir os finalistas da 12ª edição do MasterChef Brasil, os jurados pediram que o top 4 criasse pratos que fossem o rosto do seu “restaurante dos sonhos”.
Quem venceu o desafio foi a participante Daniela, que se classificou para a final com a ideia de abrir um bistrô chamado “Dona Dandi”. Caso ganhe, se unirá ao hall dos vencedores que abriram seus próprios empreendimentos.
A seguir, veja quais ganhadores do reality culinário possuem restaurantes próprios.
Masterchef Brasil e seus campeões
1. Clos Wine Bar - Elisa Fernandes, vencedora da 1ª temporada
Após vencer a primeira edição do programa, Elisa viajou para a França e estudou gastronomia na Le Cordon Bleu, trabalhando em restaurantes franceses por três anos.
Quando retornou ao Brasil em 2018, abriu o Clos Wine Bar, um bistrô de vinhos que já recebeu o título de “Melhor Cozinha de Bar” pela Veja São Paulo Comer & Beber.
Em 2025, Elisa anunciou que deixou o comando do Clos para focar em um novo ciclo de projetos. Para substituí-la, entrou o chef Sergio Suslick Mortara.
2. Tatá Sushi - Léo Young, vencedor da 3ª temporada
Primeiro homem a ganhar o reality show, Léo Young é dono do Tatá Sushi, restaurante japonês na região de Itaim Bibi, em São Paulo.
O local possui uma faixa de preço de R$ 116 a R$ 175 e permite aos clientes levarem seus vinhos mediante taxa de R$ 50.
Léo é responsável pelo cardápio do local, que faz sucesso pela guioza de carne de porco, sushi de merluza negra ao molho missô. O menu completo em cinco etapas está disponível no almoço e jantar e pode misturar diversos pratos, rios e quentes.
3. Scherbi’s - Isabella Scherer, vencedora da 8ª temporada
Com um cardápio de três sabores de cookies, brownies, brookie (mistura de brownie e cookie) e bolo de cenoura, Isabella Scherer abriu um delivery de doces em vez de um restaurante tradicional.
A ideia foi abraçada pelo público jovem que torceu pela vencedora. Os produtos têm feito sucesso em vídeos no TikTok, com destaque para o sabor e a embalagem dos brownies.
Masterchef Profissionais e seus campeões
1. Paparoto Cucina - Dayse Paparoto, vencedora da 1ª temporada
Instalado no complexo JK Iguatemi, o Paparoto Cucina leva o sobrenome da chef Dayse Paparoto, que venceu a primeira edição do MasterChef Profissionais.
Com um menu inspirado na culinária italiana, o cardápio oferece massas frescas e risotos, além de ter um tiramisu servido com uma árvore de algodão doce.
A faixa de preços vai de R$ 266 a R$ 468 e o restaurante permite o cliente levar seu próprio vinho mediante taxa de R$ 120.
2. Benza - Pablo Oazen, vencedor da 2ª temporada
Com mais de vinte anos de carreira na gastronomia, Pablo Oazen já trabalhou até mesmo para o jurado Érick Jacquin, mas agora comanda seu próprio restaurante, o Benza.
Localizado no bairro Pinheiros, em São Paulo, o local tem uma faixa de preços entre R$ 116 e R$ 175, permitindo ao cliente levar seu vinho mediante taxa de R$ 60.
3. La Crosta Forneria - Diego Sacilotto, vencedor da 4ª temporada
Tendo entrado no programa sendo dono de 5 restaurantes, o campeão Diego Sacilotto abriu o mais recente em 2023 com o nome de La Crosta Forneria.
Com foco em pizzas, o restaurante fica em Santana, São Paulo, com uma faixa de preços entre R$ 176 e R$ 255. Também permite o cliente levar seu vinho mediante taxa de R$ 60.
4. Restaurante Afeto - Bárbara Frazão, vencedora da 5ª temporada
Localizado em Brasília, o Afeto é o restaurante da chef Bárbara Frazão, vencedora da temporada mais recente do MasterChef Profissionais.
O local possui entradas que custam a partir de R$ 30, pratos principais que vão de R$ 45 a R$ 94 e sobremesas na faixa dos R$ 24-27.
MasterChef Confeitaria e seu campeão
1. Hanami Confeitaria - César Yukio, vencedor da 1ª temporada
Com o final da primeira edição do MasterChef Confeitaria, César Yukio fez sucesso com seu estabelecimento em São Paulo.
A Hanami Confeitaria foca em doces com sabores orientais e tradicionais da cultura nipônica. Os mais famosos são uma panacota de coco em formato de gato e um mousse de maracujá no formato de esferas do dragão. Ambos custam R$ 30.
Outros doces permanecem nessa faixa de preço como um mousse de matchá e uma choux cream. Além deles, a confeitaria também oferta doces mais tradicionais como alfajor e pão de mel, além de fazer bolos inteiros sob encomenda.