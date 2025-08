Bruna Marquezine prova morango do amor de R$ 2 mil: 'Inacreditável'

Criado por confeiteiro de luxo, morango do amor com brigadeiro custa R$ 2.100, tem fila de espera e já conquistou outras celebridades

Criado pelo confeiteiro paraibano Denilson Lima, o doce custa R$ 2.100 e já virou febre entre famosos. A caixa contém oito unidades decoradas artesanalmente e é vendida com exclusividade em São Paulo.

A atriz Bruna Marquezine, de 29 anos, surpreendeu os seguidores ao provar uma versão luxuosa do tradicional morango do amor .

“Dá até dó de comer”: Bruna Marquezine experimenta morango do amor

A atriz compartilhou a experiência nas redes sociais no sábado, 2, encantada com o visual dos morangos. “Gente, é muito mais bonito pessoalmente”, afirmou enquanto filmava a caixa com os doces.

"Dá até dó de comer. Que coisa mais linda", completou ela, antes de escolher um para experimentar.

Após a degustação, Bruna não economizou nos elogios. “Que dó, eles são muito lindos. Inacreditável isso ser de comer.