Confusão de nomes leva Camila Fremder ao podcast errado

Convidada para participar do programa "Vênus Talk" , ela acreditava que daria entrevista ao "Vênus Podcast" , atração comandada por Yasmin Ali Yassine .

Camila explicou o episódio em vídeo publicado em seu perfil. Segundo ela, a confusão começou quando sua assessoria lhe enviou uma lista de convites para podcasts.

Ao ver o nome “Vênus”, presumiu que se tratava do programa que já conhecia. “Eu sigo a apresentadora. Ela me segue”, comentou, referindo-se a Yasmin. Por conta disso, nem chegou a ler a descrição do programa antes de aceitar o convite.

No dia da gravação, a apresentadora começou a notar diferenças no local. “Achei o estúdio diferente, mas pensei: ‘faz algum tempo que não assisto, talvez tenham reformulado’”, relatou.