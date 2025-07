MasterChef Brasil hoje: saiba que horas passa e como será o programa

MasterChef Brasil: prova desta terça-feira, 1, tem caixa misteriosa com harmonização e aula do chef Fogaça. / Crédito: Repordução / Instagram @masterchefbr

Nesta terça-feira, 1º de julho, vai ao ar o sexto episódio do MasterChef Brasil 2025 na tela da Band. A 12ª temporada do talent show continua a surpreender os participantes e o público com provas exigentes e reviravoltas emocionantes. Desta vez, os cozinheiros amadores enfrentarão desafios ainda mais complexos envolvendo técnica, criatividade e paladar apurado. Confira como será o episódio, qual horário começa e onde assistir ao programa.



Na primeira etapa, os competidores encararão as temidas caixas misteriosas — marca registrada do programa. Cada participante será guiado por um dos dois caminhos propostos: o delicado ou o intenso. O desafio, no entanto, vai além da escolha de ingredientes.



Os pratos precisam harmonizar com bebidas selecionadas pelos jurados Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Erick Jacquin, o que exigirá precisão e sensibilidade dos cozinheiros. Na segunda prova, de eliminação, o nível sobe ainda mais. Os participantes terão que reproduzir um prato do chef Henrique Fogaça, conhecido por seu rigor e personalidade forte. A fidelidade ao preparo original e a execução técnica serão determinantes para continuar na competição.



Relembre o que aconteceu no episódio anterior O episódio da última terça-feira (24/06) foi marcado por um desafio coletivo em que os cozinheiros foram divididos em trios e quartetos. A missão era preparar banquetes completos com temas de datas comemorativas, como Natal, Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Namorados. A equipe de André, Daniela, Naiara e Rodrigo venceu com um menu inspirado na Páscoa. Já o grupo de Felipe B., Fernanda, Leonela e Vitória, que preparou o jantar de Natal, também se destacou positivamente e escapou da eliminação.