MasterChef: veja quem são e como estão os ganhadores de todas as edições

O MasterChef Brasil se prepara para a 11ª final com os cozinheiros amadores Giorgia e José Roberto. O último episódio será nesta terça-feira, 12 de novembro

No ar desde 2014, o programa já teve diversos spin-offs. No entanto, na versão tradicional, onde participam apenas cozinheiros amadores em busca de reconhecimento, já foram coroados 10 campeões. A primeira foi a cozinheira Elisa Fernandes.

Principal reality show culinário do Brasil, o MasterChef se aproxima de sua 11ª final. O último episódio da temporada atual vai ao ar nesta terça-feira, 12 de novembro, e terá Giorgia e José Roberto como finalistas.

Primeira campeã do reality, Elisa ficou marcada pela cena emocionante de seu pai abrindo um recipiente durante a final. Após a vitória e o curso na escola francesa, trabalhou em restaurantes europeus e, ao retornar ao Brasil, tornou-se proprietária de seu próprio restaurante.

Além do troféu, o vencedor tradicionalmente ganha uma quantia em dinheiro e um curso na renomada escola de culinária francesa Le Cordon Bleu, em Paris.

Em 2023, na edição mais recente, Ana Carolina Porto foi a campeã. Até agora, o programa contou com 377 participantes, dos quais 10 conquistaram o troféu mais cobiçado da culinária brasileira.

Em uma das finais mais icônicas, Izabel venceu Raul Lemos em 2015. Com a conquista, ela abriu seu próprio negócio, a loja de produtos low carb Magrela Shop, promovendo uma tendência de alimentação saudável.

Recentemente, Elisa criou um cardápio para o presidente Lula (PT) no Itamaraty. Contudo, em uma ocasião, o chefe de Estado brasileiro criticou a comida servida em eventos institucionais, reclamando das porções pequenas: “eu gosto de quantidade”.

Primeiro homem campeão do MasterChef, Leonardo se destacou por sua especialização em culinária oriental. Após o programa, abriu o restaurante Tatá Sushi, focado em comida japonesa.

Dando continuidade à predominância feminina, Maria Antônia provou que uma culinária caseira sofisticada também pode conquistar os melhores chefs do Brasil. Com o título, especializou-se como sommelière (especialista em vinhos).

MasterChef 6: Rodrigo Massoni

Um dos campeões mais lembrados de todas as temporadas, Rodrigo se destacou pelo comportamento introspectivo, que lhe rendeu fãs ao longo da competição.

Ele trocou a carreira de engenheiro ambiental pela gastronomia, focando-se na panificação. É popular nas redes sociais, onde compartilha suas produções artesanais, como panetones e colombas, e participa de eventos culinários.

MasterChef 7: Anna Paula Nico

Campeã em 2020, durante a pandemia, Anna Paula conciliou o título de “melhor cozinheira amadora do Brasil” com sua profissão de arquiteta. Ela também se dedicou à culinária saudável, com foco na produção de marmitas brasileiras saudáveis, e fundou a AMARrmita.

MasterChef 8: Isabella Scherer

Filha do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, Isabella foi a campeã da oitava temporada do MasterChef. Ativista da causa vegana, conquistou o título com um cardápio 100% baseado nessa vertente.

Hoje, é ativa na causa em suas redes sociais e cria pratos no restaurante Papila Deli. Foi incluída na lista Forbes Under 30, que destaca jovens de sucesso em diversas áreas.

MasterChef 9: Lays Fernandes

Focada na cozinha oriental, Lays trouxe à final uma fusão de sabores do Brasil e do Japão. Ex-designer, especializou-se na gastronomia graças ao curso conquistado no programa.

Como muitos vencedores, é ativa nas redes sociais, onde compartilha sua trajetória e receitas que agradam seu público.

MasterChef 10: Ana Carolina Porto

Última campeã, Ana Carolina está atualmente cursando gastronomia na Le Cordon Bleu. Ela compartilha nas redes sociais sua paixão pela culinária, e frequentemente mostra a participação de seu filho, Ravi, em suas criações culinárias.