Novo visual de Diogo Nogueira movimenta a internet: ‘Quem é esse?’

Sambista Diogo Nogueira fez mudanças no visual que dividiram as opiniões de fãs e seguidores; veja o que ficou diferente

Passando alguns dias na Bahia, o músico compartilhou, na segunda-feira, 28, um álbum de fotos no qual a primeira imagem chamou a atenção dos seguidores por sua leve, mas notável, mudança no visual.

“Gente, é o Diogo? O que aconteceu? Está diferente”, escreveu uma seguidora surpreendida. “Passei 10 min pensando ‘quem é esse que eu sigo e não lembro?’”, comentou outro. “Quem é esse? Tem alguma coisa estranha, só não sei o quê”, disse uma terceira.

Sem falar sobre as possíveis mudanças no rosto, Diogo publicou um vídeo brincando com os comentários dos seguidores: “Prazer, Diego Nogueira! O que tá confundindo vocês é o óculos, a barba ou o cabelo?”.