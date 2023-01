BBB 23 no Globoplay ao vivo: como assistir?

A temporada de 2023 do reality show Big Brother Brasil (BBB 23) estreia nesta segunda, 16. Veja como acompanhar o que acontece na casa.

BBB 23 grátis e online: como assistir ao vivo pelo Globoplay?

Todas as transmissões de episódios do Big Brother Brasil 2023 são acessíveis pela plataforma oficial de streaming da emissora do reality, a Rede Globo. Pelo Globoplay, é possível acessar o canal de televisão aberta, onde os episódios são exibidos diariamente para o público.

Ao acessar o site do Globoplay, a opção "Agora na TV", situada no canto superior esquerdo, permite que o telespectador veja a transmissão do canal da Globo, no qual passam tanto o BBB quanto a Rede BBB, programa de acompanhamento do reality e participação do público.

Na hora marcada para o início do episódio, é só acessar o site e pronto, você poderá assistir o episódio do dia pelo computador, tablet, celular ou outro aparelho com acesso à internet.

Globoplay: precisa ter conta para assistir o BBB 23?

Para assistir somente os episódios do Big Brother Brasil 2023, não é necessário possuir conta de assinatura na Globoplay. Isso porque os episódios são transmitidos pelo sinal da TV aberta, de acesso livre a todos.

De segunda a sábado, é possível acompanhar o BBB pelo site da Globoplay de forma gratuita.

E o pay-per-view do BBB com câmeras 24h por dia?

No entanto, outros materiais extras sobre o BBB, como o pay-per-view, que dá acesso às câmeras da casa do BBB 24 horas por dia, de forma ininterrupta, é ofertado somente para assinantes do pacote.

