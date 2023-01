A 23ª edição do reality começa nesta segunda, 16, após o horário nobre. A Rede Globo não divulgou como acontecerá a chegada dos participantes à casa do BBB

Estreia hoje, 16, a edição de 2023 do reality Big Brother Brasil. Os 22 participantes escolhidos para entrarem em confinamento por três meses chegam à casa do BBB ao longo do dia, antes do início do primeiro episódio da temporada, exibido na Globo.

Liderado por Tadeu Schmidt, com a participação de Ana Clara no comando da RedeBBB, o reality traz novamente o modelo apresentado nas últimas três edições: os competidores são divididos entre Camarote e Pipoca; respectivamente, famosos e anônimos.

BBB 23: que horas os participantes chegam na casa?

A emissora responsável pela produção do programa não divulgou os horários exatos de quando cada brother ou sister chegará na casa do BBB. A residência ampla onde os 22 participantes serão vistos por todo o Brasil ao longo dos próximos três meses fica dentro dos Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Porém, no BBB 22, o produtor do reality, Boninho, revelou em um vídeo postado nas redes sociais que, pelo fim da tarde do dia de estreia, todos os competidores já estavam na casa; o precedente leva a crer que, em 2023, a chegada dos Camarotes e dos Pipocas acontecerá da mesma forma.

A previsão, de acordo com a grade oficial da Rede Globo, é de que o BBB23 tenha início logo após o fim da transmissão da novela das 21 horas. Com isso, o horário de exibição do programa seria às 22h30min, sem contabilizar propagandas e anúncios.

Big Brother Brasil 2023: veja cronograma e provas da primeira semana do reality

A primeira semana do BBB já começa com tudo. Após três dias de aclimatação, formação de amizades - e de intrigas - a primeira prova já acontece na quinta, 19. A Prova do Líder será o primeiro evento do BBB 23, e os prêmios incluem imunidade, um quarto particular e amplo, e uma Central de Controle, uma das novidades da edição.

Na sexta ou no sábado, acontecerá a Prova do Anjo, assim como a festa inaugural da edição de 2023 do Big Brother Brasil. O paredão se forma no domingo, 22; o Jogo da Discórdia acontece na segunda, 23, e a primeira eliminação do programa na terça, 24. A festa do líder na quarta encerra o ciclo semanal, que se reinicia no dia seguinte.

