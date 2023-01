BBB 23: Saiba a origem dos apelidos dos participantes do reality

O Big Brother Brasil 23 estreou nesta segunda-feira, 16, e os participantes do reality foram anunciados na semana anterior. Entre os brothers do grupo Camarote e Pipoca, diversos apelidos circulam na edição. Você sabe a origem dos apelidos “Facinho”, “Cabrita”, “Gaga” e outros?

BBB 23: Qual a origem do apelido ‘Fred Desimpedidos’?



O nome verdadeiro de Fred é Bruno, bem como seu sobrenome é Carneiro. Em entrevista ao podcast “Pega Essa Ref”, ele disse que passou a ser chamado como Fred por causa da semelhança física com o ex-jogador de futebol Fred, que teve passagens pela seleção brasileira e um dos ídolos do Fluminense.

Ele, porém, só passou a ser chamado assim depois de ter entrado no Desimpedidos, canal de entretenimento, futebol e humor no YouTube. Para ingressar no canal, ele participou de um concurso em 2015.

Depois de ter conseguido entrar como um dos apresentadores do projeto, passou a ter alcance nacional nas redes sociais e seu apelido passou a ser associado imediatamente ao canal, consolidando, assim, o “Fred Desimpedidos”.

BBB 23: Qual a origem do apelido ‘Cara de Sapato’?



Aos 32 anos de idade, Cara de Sapato é faixa-preta e campeão de jiu-jitsu. O lutador de MMA também já foi ex-UFC, além do vencedor de pesos pesados na terceira temporada do The Ultimate Fighter Brasil (TUF).

Mas o nome real do lutador é Antonio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior. O apelido do atleta veio após brincadeiras com um professor de jíu-jitsu, que lhe deu aulas no Rio de Janeiro.

"Ele era muito brincalhão e, uma vez, eu o chamei de 'queixo de faraó'. Logo em seguida ele falou: 'E o seu queixo que parece um sapato de bico fino?'. A galera começou a me chamar de 'Cara de Sapato' e pegou para sempre", contou o lutador em entrevista.

BBB 23: Qual a origem do apelido ‘Facinho’?



Ricardo Camargo, participante do grupo Pipoca, fez uma brincadeira no momento de apresentação interna entre os participantes do BBB 23. Aos brothers, ele disse: "Meu apelido é Alface, mas pode me chamar de Facinho", fazendo todos gargalharem.

A proposta, que era apenas fazer piada, virou seu apelido oficial no reality show. A torcida do brother fora do BBB redefiniu o emoji da torcida do participante para um alface.

BBB 23: Qual a origem do apelido ‘Guimê’?



Guilherme Aparecido Dantas, participante do grupo Camarote e dono do hit “País do Futebol” escolheu “Guimê” como abreviação e nome artístico.

BBB 23: Qual a origem do apelido ‘Cabrita’?

A maquiadora Marília Miranda, participante do grupo Pipoca, já possuía o apelido “Cabrita” antes de entrar no BBB 23. Em seus workshops de maquiagem, a profissional referia a si mesma por esse nome.

Tanto é conhecido que o emoji utilizado pela torcida oficial é um cabrito. Pela casa, a potiguar se apresentou assim aos amigos. A origem do apelido está relacionada à sua risada.

BBB 23: Qual a origem do apelido ‘Bruno Gaga’?



Bruno Nogueira, participante do grupo Pipoca, também já tinha um apelido antes do BBB 23. Segundo ele, é como “Bruno Gaga” que ele se apresenta nas baladas em Alagoas.

A inspiração para o nome vem da cantora Lady Gaga, pois o nordestino é fã da música e da história da artista.

"Eu me vi nela. Ela diz que nós nascemos assim, que temos de ser autênticos e ter personalidade. Antes, eu era ofuscado e reprimido. Eu sentia que tinha um negócio dentro de mim, mas não conseguia me soltar. E aflorou com ela", afirmou o brother.

BBB 23: Qual a origem do apelido ‘Gabriel Fop’?



O participante Gabriel, que veio da Casa de Vidro do BBB 23, tem como nome no Instagram "Vulgo Fop". O apelido surgiu quando o jovem paulista jogava online com os amigos e usava a sigla "FOP2309".

Desde então, todos os seus amigos passaram a lhe chamar de “Fop” e até a enviar para ele placas de carro iniciadas por "Fop". Inclusive, o cachorro da mãe de Gabriel recebeu esse nome.

BBB 23: Qual a origem do apelido ‘Princeso’?



O fisioterapeuta, dermatologista e influenciador digital Fred Nicácio ganhou o apelido “Princeso” dos brothers. O nome foi criado em referência a uma fantasia usada por ele no Carnaval carioca de 2015, quando conheceu o seu marido Fábio Gelonese.

Na ocasião, ele estava usando uma fantasia de príncipe com coroa. Após anos de relacionamento, Fred e o marido tatuaram uma coroa no peito. O emoji da torcida do profissional de saúde é um homem negro usando uma coroa.

(Colaboração: Miguel Araújo)



