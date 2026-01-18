Que horas começa BBB 26 hoje? Saiba onde assistir neste domingo

Foto meramente ilustrativa do Big Brother Brasil. Imagem retirada do site de imprensa da TV Globo às 19h44 de 18/1/2026 / Crédito: TV GLOBO/DIVULGAÇÃO

O programa deste domingo, 18, trará a formação do primeiro paredão do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26). Hoje, o público descobrirá quem o líder da semana, Alberto Cowboy, indicará à berlinda e quem será o mais votado pela casa. Vale lembrar que Ana Paula e Aline Campos já estão emparedadas devido ao Big Fone. Apenas um dos quatro indicados terá a chance de se salvar do risco de eliminação. Confira, a seguir, o horário de início do reality show, onde assistir, a dinâmica do dia e muito mais.