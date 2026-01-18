Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Que horas começa BBB 26 hoje? Saiba onde assistir neste domingo

O líder da semana, Alberto Cowboy, e a casa definem emparedados neste domingo, 18. Confira horário do programa de hoje e mais detalhes
Atualizado às Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Yasmin Louise Szezerbatz
O programa deste domingo, 18, trará a formação do primeiro paredão do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26). Hoje, o público descobrirá quem o líder da semana, Alberto Cowboy, indicará à berlinda e quem será o mais votado pela casa. Vale lembrar que Ana Paula e Aline Campos já estão emparedadas devido ao Big Fone.

Apenas um dos quatro indicados terá a chance de se salvar do risco de eliminação. Confira, a seguir, o horário de início do reality show, onde assistir, a dinâmica do dia e muito mais.

Horário do BBB 26: que horas começa o reality hoje (18/01)

Na transmissão de hoje, o elenco entrará no confessionário pela primeira vez para definir a formação do Paredão. O Big Brother Brasil será exibido ao vivo pela TV Globo logo após o Fantástico, a partir das 22h40min (horário de Brasília).

BBB 26: dinâmica do dia de hoje (18/01)

Neste domingo, 18, acontece a Prova Bate-Volta, a última chance para os indicados escaparem do Paredão do BBB 26. O vencedor da dinâmica livra-se da berlinda, enquanto os três que restarem enfrentarão oficialmente a votação do público. O resultado da eliminação será revelado na próxima terça-feira, 20.

O funcionamento da prova varia a cada semana. Durante a transmissão de hoje, as regras e detalhes da disputa serão explicados pelo apresentador Tadeu Schmidt.

BBB 26: onde assistir ao vivo à transmissão

A transmissão do BBB 26 poderá ser acompanhada diariamente pela TV Globo. Também é possível assistir pela internet na aba “Agora na TV” com o sinal gratuito do canal. Para ter acesso ao conteúdo, o espectador deve ter uma conta no streaming.

As dinâmicas com participação do público, como os votos para o Paredão, também são feitas pela conta Globo.

Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma Globoplay permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.

