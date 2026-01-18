Enquete UOL BBB 26: quem Cowboy deve indicar para o Paredão?Alberto Cowboy ganhou a Prova do Líder e deve indicar neste domingo, 18, um Pipoca para o primeiro Paredão do BBB 26. Veja o desejo do público
Alberto Cowboy é o líder da semana e indicará, neste domingo, 18, um brother para o primeiro Paredão do BBB 26. O participante já havia colocado cinco jogadores em sua "mira" na última sexta-feira 16, e deve escolher um deles hoje: Milena, Breno, Paulo Augusto, Samira ou Maxiane - todos integrantes do grupo Pipoca.
Após dinâmica, a Enquete UOL passou a registrar a opinião do público, apontando quem Cowboy deve indicar para compor a formação da berlinda. Confira, a seguir, as porcentagens dos participantes e o nível de favoritismo de cada um perante a audiência.
Paredão BBB 26: resultado parcial da Enquete UOL
Dois participantes já estão na berlinda: Ana Paula e Aline Campos, indicadas após dinâmica do Big Fone. Neste domingo, 18, o líder e a votação da casa vão escolher mais dois participantes para disputar a Prova do Bate-Volta, quem vencer se livra e os três participantes restantes ficam a mercê da votação do público.
Até a última atualização desta matéria, a enquete reunia mais de 2,8 mil votos. O cenário parcial mostra a seguinte disputa:
- Paulo Augusto: 25,07%
- Milena: 24,44%
- Samira: 22,9%
- Maxiane: 20,2%
- Breno: 7,4%
BBB 26: estreia e atualizações do programa
O Big Brother Brasil 26 estreou dia 12 de janeiro, na TV Globo, com transmissão diária e cobertura completa no Globoplay e no Gshow.
A nova edição mantém o prêmio de R$ 3 milhões e apresenta atualizações nas dinâmicas do jogo, além de maior integração com o público nas plataformas digitais, conforme informações divulgadas pela emissora.
A Enquete UOL segue aberta e recebe votos de internautas interessados em opinar sobre quem deve ser indicado para o primeiro Paredão do BBB 26.
