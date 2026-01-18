Enquete UOL BBB 26: quem Cowboy deve indicar para o Paredão?

Cinco Pipocas estão na mira do Líder; quem deve ser indicado para o Paredão do BBB 26? (Fotos: Manoella Mello/TV Globo/Divulgação) / Crédito: (Fotos: Manoella Mello/TV Globo/Divulgação)

Alberto Cowboy é o líder da semana e indicará, neste domingo, 18, um brother para o primeiro Paredão do BBB 26. O participante já havia colocado cinco jogadores em sua "mira" na última sexta-feira 16, e deve escolher um deles hoje: Milena, Breno, Paulo Augusto, Samira ou Maxiane - todos integrantes do grupo Pipoca. Após dinâmica, a Enquete UOL passou a registrar a opinião do público, apontando quem Cowboy deve indicar para compor a formação da berlinda. Confira, a seguir, as porcentagens dos participantes e o nível de favoritismo de cada um perante a audiência.