BBB 26: quem venceu a prova do anjo hoje, 17? Quem foi pro Monstro?Veja quem é o Anjo nesta semana no BBB 26
Finalizando as dinâmicas da primeira semana do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26), a Prova do Anjo aconteceu na tarde deste sábado, 17 de janeiro (17/01/26) e envolveu agilidade. A disputa determinou o Anjo da semana, que dever imunizar alguém na votação do Paredão.
Na prova, quem se saiu melhor foi a dupla Jonas e Sarah. E Jonas é o líder da semana.
A conquista inclui, além da imunização, o direito de usufruir de um almoço especial com recado das famílias e 500 estalecas.
A Prova do Anjo começou por volta das 15 horas deste sábado e 18 brothers participaram. Jordana ficou de fora da dinâmica.
Prova do Anjo: entenda a dinâmica
Primeira Fase
Na primeira etapa, a dupla irá se dividir: um brother faz o circuito, e o outro fica na sala de montagem. Os participantes precisam acionar um cronômetro e irão andar por cima das barras de chocolate, em busca de códigos de barras.
Um jogador terá um celular com um leitor, e vai abrindo os envelopes com os códigos de barras. Vão ouvir uma mensagem, trazendo uma posição e sabor de chocolate.
No áudio da mensagem terá o número da posição e um sabor de chocolate. Na sala de montagem, o parceiro da dupla receberá a mensagem e irá encaixar na posição que ele deve ficar e sabor correspondente. Objetivo é colocar 6 chocolates nas posições corretas. Se apertar o botão com algum erro na montagem, a dupla está eliminada.
A dupla que fizer o menor tempo e conseguir encaixar os 6 chocolates nas posições corretas, vence a primeira etapa.
Segunda Fase
Na segunda etapa, quem encontrar um Charge, um Negresco e um Prestígio é o primeiro Anjo do BBB26. A disputa foi entre Jonas e Sarah, que ficaram em primeiro lugar entre as duplas na primeira fase.
BBB 26: quem ganhou Prova do Anjo hoje (17/01)? Veja como foi a disputa
Na primeira fase, a dupla Aline e Sol realizou a prova em 01:32.89. Já a dupla Marcelo e Maxiane fez em 01:10.24, com Marcelo no circuito e a sister na montagem dos chocolates.
A terceira dupla foi Breno e Milena, que realizou a prova em 01:19.98. Breno ficou responsável pelo circuito, enquanto Milena montava as caixas.
A quarta dupla foi Jonas e Sarah. Os brothers realizaram a dinâmica em 01:00.47, com Jonas no circuito e Sarah na montagem.
Juliano e Capetinha foram a quinta dupla, que realizou a prova em 01:24.74. Juliano fez o circuito e Capetinha organizou a montagem das caixas.
Paulo e Pedro foram a sexta dupla. Porém, Pedro apertou o botão antes do tempo e a dupla foi eliminada.
Brigido e Solange fizeram a prova em 01:25.50, ficando em 5º lugar no placar.
Oitava dupla a participar da prova, Babu Santana e Ana Paula fizeram a disputa em 01:55.95, e ficaram em último lugar.
Por fim, Marciele e Samira fizeram a prova em 01:15.40.
Veja abaixo o placar de cada dupla
- Jonas e Sarah — 01:00s
- Marcelo e Maxiane — 01:10s
- Marciele e Samira — 01:15.40
- Breno e Milena — 01:19s
- Juliano e Capetinha — 01:24s
- Brigido e Solange — 01:25s
- Aline e Sol — 01:32s
- Ana Paula e Babu — 01:55s
Pedro e Paulo foram eliminados.
Na segunda fase, disputada por Jonas e Sarah, o brother levou a melhor e se consagrou como o 1º Anjo do BBB26. Marcelo foi escolhido para ser o Monstro da semana.