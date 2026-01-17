BBB 26: quem venceu a prova do anjo hoje, 17? Quem foi pro Monstro?

Prova do Anjo de hoje (11/04) dá uma chance de imunizar um aliado, e a disputa acontece de forma individual; veja a dinâmica e quem ganhou / Crédito: Reprodução/ Globoplay

Finalizando as dinâmicas da primeira semana do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26), a Prova do Anjo aconteceu na tarde deste sábado, 17 de janeiro (17/01/26) e envolveu agilidade. A disputa determinou o Anjo da semana, que dever imunizar alguém na votação do Paredão. Na prova, quem se saiu melhor foi a dupla Jonas e Sarah. E Jonas é o líder da semana.

A conquista inclui, além da imunização, o direito de usufruir de um almoço especial com recado das famílias e 500 estalecas.

SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp A Prova do Anjo começou por volta das 15 horas deste sábado e 18 brothers participaram. Jordana ficou de fora da dinâmica. Prova do Anjo: entenda a dinâmica Primeira Fase Na primeira etapa, a dupla irá se dividir: um brother faz o circuito, e o outro fica na sala de montagem. Os participantes precisam acionar um cronômetro e irão andar por cima das barras de chocolate, em busca de códigos de barras.

Um jogador terá um celular com um leitor, e vai abrindo os envelopes com os códigos de barras. Vão ouvir uma mensagem, trazendo uma posição e sabor de chocolate. No áudio da mensagem terá o número da posição e um sabor de chocolate. Na sala de montagem, o parceiro da dupla receberá a mensagem e irá encaixar na posição que ele deve ficar e sabor correspondente. Objetivo é colocar 6 chocolates nas posições corretas. Se apertar o botão com algum erro na montagem, a dupla está eliminada. A dupla que fizer o menor tempo e conseguir encaixar os 6 chocolates nas posições corretas, vence a primeira etapa. Segunda Fase Na segunda etapa, quem encontrar um Charge, um Negresco e um Prestígio é o primeiro Anjo do BBB26. A disputa foi entre Jonas e Sarah, que ficaram em primeiro lugar entre as duplas na primeira fase. BBB 26: quem ganhou Prova do Anjo hoje (17/01)? Veja como foi a disputa

Na primeira fase, a dupla Aline e Sol realizou a prova em 01:32.89. Já a dupla Marcelo e Maxiane fez em 01:10.24, com Marcelo no circuito e a sister na montagem dos chocolates.