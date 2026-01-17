Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BBB 26: quem venceu a prova do anjo hoje, 17? Quem foi pro Monstro?

BBB 26: quem venceu a prova do anjo hoje, 17? Quem foi pro Monstro?

Veja quem é o Anjo nesta semana no BBB 26
Atualizado às Autor Caynã Marques
Autor
Caynã Marques Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Finalizando as dinâmicas da primeira semana do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26), a Prova do Anjo aconteceu na tarde deste sábado, 17 de janeiro (17/01/26) e envolveu agilidade. A disputa determinou o Anjo da semana, que dever imunizar alguém na votação do Paredão.

Na prova, quem se saiu melhor foi a dupla Jonas e Sarah. E Jonas é o líder da semana.

A conquista inclui, além da imunização, o direito de usufruir de um almoço especial com recado das famílias e 500 estalecas.

A Prova do Anjo começou por volta das 15 horas deste sábado e 18 brothers participaram. Jordana ficou de fora da dinâmica.

Prova do Anjo: entenda a dinâmica

Primeira Fase

Na primeira etapa, a dupla irá se dividir: um brother faz o circuito, e o outro fica na sala de montagem. Os participantes precisam acionar um cronômetro e irão andar por cima das barras de chocolate, em busca de códigos de barras.

Um jogador terá um celular com um leitor, e vai abrindo os envelopes com os códigos de barras. Vão ouvir uma mensagem, trazendo uma posição e sabor de chocolate.

No áudio da mensagem terá o número da posição e um sabor de chocolate. Na sala de montagem, o parceiro da dupla receberá a mensagem e irá encaixar na posição que ele deve ficar e sabor correspondente. Objetivo é colocar 6 chocolates nas posições corretas. Se apertar o botão com algum erro na montagem, a dupla está eliminada.

A dupla que fizer o menor tempo e conseguir encaixar os 6 chocolates nas posições corretas, vence a primeira etapa.

Segunda Fase

Na segunda etapa, quem encontrar um Charge, um Negresco e um Prestígio é o primeiro Anjo do BBB26. A disputa foi entre Jonas e Sarah, que ficaram em primeiro lugar entre as duplas na primeira fase.

BBB 26: quem ganhou Prova do Anjo hoje (17/01)? Veja como foi a disputa

Na primeira fase, a dupla Aline e Sol realizou a prova em 01:32.89. Já a dupla Marcelo e Maxiane fez em 01:10.24, com Marcelo no circuito e a sister na montagem dos chocolates.

A terceira dupla foi Breno e Milena, que realizou a prova em 01:19.98. Breno ficou responsável pelo circuito, enquanto Milena montava as caixas.

A quarta dupla foi Jonas e Sarah. Os brothers realizaram a dinâmica em 01:00.47, com Jonas no circuito e Sarah na montagem.

Juliano e Capetinha foram a quinta dupla, que realizou a prova em 01:24.74. Juliano fez o circuito e Capetinha organizou a montagem das caixas.

Paulo e Pedro foram a sexta dupla. Porém, Pedro apertou o botão antes do tempo e a dupla foi eliminada.

Brigido e Solange fizeram a prova em 01:25.50, ficando em 5º lugar no placar.

Oitava dupla a participar da prova, Babu Santana e Ana Paula fizeram a disputa em 01:55.95, e ficaram em último lugar.

Por fim, Marciele e Samira fizeram a prova em 01:15.40.

Veja abaixo o placar de cada dupla

  1. Jonas e Sarah — 01:00s
  2. Marcelo e Maxiane — 01:10s
  3. Marciele e Samira — 01:15.40
  4. Breno e Milena — 01:19s
  5. Juliano e Capetinha — 01:24s
  6. Brigido e Solange — 01:25s
  7. Aline e Sol — 01:32s
  8. Ana Paula e Babu — 01:55s

Pedro e Paulo foram eliminados.

Na segunda fase, disputada por Jonas e Sarah, o brother levou a melhor e se consagrou como o 1º Anjo do BBB26. Marcelo foi escolhido para ser o Monstro da semana.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar