BBB 26: Henri Castelli passa mal em Prova do Líder e é socorrido

BBB 26: Henri Castelli passa mal em Prova do Líder e é socorridoAtor convulsiona durante Prova do Líder de resistência, mobiliza brothers e recebe atendimento da produção do BBB 26
A primeira Prova do Líder do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) foi marcada por um momento de tensão. Durante a dinâmica, Henri Castelli caiu na piscina de bolinhas após apresentar sinais de mal-estar, interrompendo momentaneamente a competição.
O ator participava da prova quando passou mal e caiu da plataforma direto na piscina de bolinhas. Logo após a queda, Henri começou a convulsionar, e os participantes acionaram imediatamente a produção do programa em busca de ajuda.
A situação causou apreensão na casa. Sarah Andrade se emocionou e começou a chorar ao perceber o estado do colega. Marciele demonstrou preocupação e virou de costas, visivelmente abalada com a cena.
Leia mais
A seguir, saiba mais sobre o ocorrido e a saúde do ator.
BBB 26: Cowboy desce da prova para ajudar Henri Castelli
Diante do ocorrido, Alberto Cowboy desceu da sua plataforma para prestar auxílio ao ator. Ele começou a abaná-lo enquanto a produção orientava os participantes e solicitava que Cowboy retornasse ao seu posto na prova.
Pouco depois, Jonas Sulzbach se recolheu em oração pelo colega. A tensão também afetou Cowboy, que acabou chorando minutos após o atendimento inicial ao ator.
>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp
BBB 26: produção informa que ator está bem
Às 9h33min, a produção do BBB 26 informou aos participantes que Henri Castelli estava bem. O comunicado trouxe alívio à casa e permitiu que o clima fosse gradualmente normalizado após o susto.
Com a confirmação, Sarah Andrade relembrou que Henri havia comentado pouco antes que pensava em desistir da prova. Por isso, ela chegou a imaginar que ele teria pulado na piscina voluntariamente para sair da disputa.
A Prova do Líder segue com sete participantes na disputa pelo posto de Líder. Permanecem na competição: Sarah Andrade, Babu Santana, Marciele, Edilson, Breno, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach.