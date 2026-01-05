BBB 26: Globo anuncia quando serão revelados os participantes

BBB 24: Tadeu Schmidt atendendo o Big Fone; saiba que horas vai tocar / Crédito: Reprodução/Globoplay

O Big Brother Brasil 26 estreia oficialmente na próxima segunda, dia 12 de janeiro, mas o público começa a conhecer parte dos participantes antes disso. Nesta sexta-feira, 9, a TV Globo revela os 20 candidatos ao grupo Pipoca, que disputam vagas na casa principal por meio das casas de vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil.

Os nomes serão apresentados ao longo da programação da Globo, com entradas ao vivo, feitas por Tadeu Schmidt. Ao todo, dez participantes, cinco homens e cinco mulheres, serão escolhidos pelo público para integrar o elenco oficial do reality, após um período de observação e votação. Pipocas e Camarotes A divulgação dos perfis dos candidatos do Pipoca tem início na tarde desta sexta, 9. Já os participantes veteranos e do grupo Camarote serão apresentados apenas na segunda-feira, 12, data de estreia do programa.


