BBB 26: Globo anuncia quando serão revelados os participantes

BBB 26: Globo anuncia quando serão revelados os participantesPúblico acompanha confinamento nas casas de vidro e decide quem entra no reality, que estreia em 12 de janeiro
O Big Brother Brasil 26 estreia oficialmente na próxima segunda, dia 12 de janeiro, mas o público começa a conhecer parte dos participantes antes disso.
Nesta sexta-feira, 9, a TV Globo revela os 20 candidatos ao grupo Pipoca, que disputam vagas na casa principal por meio das casas de vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil.
Os nomes serão apresentados ao longo da programação da Globo, com entradas ao vivo, feitas por Tadeu Schmidt.
Ao todo, dez participantes, cinco homens e cinco mulheres, serão escolhidos pelo público para integrar o elenco oficial do reality, após um período de observação e votação.
Pipocas e Camarotes
A divulgação dos perfis dos candidatos do Pipoca tem início na tarde desta sexta, 9. Já os participantes veteranos e do grupo Camarote serão apresentados apenas na segunda-feira, 12, data de estreia do programa.
Além da televisão, a movimentação ocorre também nas plataformas digitais. No Gshow e no Globoplay, a chamada "Maratona Big Day" acompanha em tempo real a revelação dos candidatos, com comentários e repercussão sobre os novos nomes que tentam entrar no jogo.
Na TV aberta, o especial Seleção BBB mostra o cotidiano dos participantes nas casas de vidro e aprofunda a apresentação dos candidatos ao público.
A atração vai ao ar após a novela Três Graças nos dias 9 e 10 de janeiro e após o Domingão com Huck no dia 11. É por meio da votação no gshow que o público decide quem segue para a casa principal. De cada casa de vidro, um homem e uma mulher garantem vaga no BBB 26.