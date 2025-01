Signos dos participantes do BBB 25: veja horóscopo das duplas

Signos: confira a seguir o horóscopo das duplas confinadas no BBB 25 / Crédito: Reprodução/Globo

O Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) começa nesta segunda, 13, e com isso, a expectativa para conhecer mais sobre a personalidade de cada um fica cada vez mais alta. Para os interessados por astrologia, os signos podem ajudar a definir o vencedor SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Emotivos, bravos, alegres ou quietos? Este ano, a casa mais vigiada do Brasil está repleta de participantes dos signos de ar, principalmente librianos.

As características de pessoas desse signo podem ser um diferencial em momentos de tensão do confinamento por serem mediadoras e justiceiras. Confira a seguir o horóscopo das duplas confinadas no BBB 25.

Signos do grupo Camarote no BBB 25 A edição deste ano contou com apenas 4 duplas do grupo camarote, veja signos a seguir: Vitória Strada (Libra) e Mateus (Capricórnio) Vitória Strada do signo de Libra e entra na casa mais vigiada do Brasil ao lado do amigo Mateus Pires, que é do signo de Capricórnio. CONHEÇA a dupla Gracyanne (Virgem) e Giovanna (Libra) Gracyanne Barbosa é do signo de Virgem e acredita que sua mentalidade é mais forte que o corpo. Ela entra ao lado de sua irmã mais nova, Giovanna, que é mais uma libriana. CONHEÇA a dupla

Diego Hypolito (Gêmeos) e Daniele Hypolito (Virgem) Os irmãos Hypólito possuem dois anos de diferença. Diego é do signo de Gêmeos e Daniele de Virgem. CONHEÇA a dupla Diogo de Almeida (Sagitário) e Vilma (Sagitário) A dupla conhecida nas redes sociais é composta por mãe e filho. Eles possuem o mesmo signo: ambos são sagitarianos. CONHEÇA a dupla Signos do grupo Pipoca no BBB 25 Sete duplas do grupo pipoca já estão cotadas para entrar no BBB, mas dois participantes ainda entrarão no reality show nesta segunda-feira, 13. A matéria será atualizada após a definição de quem estará na casa.

Camilla (Gêmeos) e Thamiris (Libra) Camilla trabalha como trancista e é do signo de Gêmeos, enquanto a sua irmã Thamires, também conhecida como Mona, é de Libra e se encontrou na nutrição. CONHEÇA a dupla Edilberto (Áries) e Raissa (Escorpião) Diferente dos anteriores, Raissa é do signo de Escorpião e seu pai, Ediberto, é de Áries. Os dois trabalham em circo e devem levar alegria e risada por onde passam. CONHEÇA a dupla Aline (Câncer) e Vinícius (Gêmeos) Aline, que é Policial Militar e do signo de Câncer, é descrita pelo amigo como uma pessoa de temperamento forte, enquanto seu amigo Vinícius de Gêmeos se descreve como tranquilo. CONHEÇA a dupla