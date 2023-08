O símbolo do signo de Libra é uma balança e essa é a representação ideal do libriano, que vive em constante busca pela harmonia e pelo equilíbrio em todos os aspectos de sua vida. Esse signo também preza pela união, honestidade e justiça social, já que se importa bastante com os outros e odeia ver pessoas magoadas. O libriano também costuma pensar muito antes de tomar decisões e é considerado indeciso por causa disso. Um dos motivos dessa indecisão é o receio de prejudicar alguém com suas ações.