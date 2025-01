Enquete BBB 25: qual dupla deve entrar no reality? Vote

BBB 25: Três novas duplas foram anunciadas; público escolherá quem entra no reality / Crédito: Divulgação / TV Globo

Enquete BBB 25: quais duplas disputam a última vaga? Foram apresentadas nesta manhã as duplas Joseane e Cléber, Nicole e Paula, Guilherme e Joselma. Eles disputam a preferência do público para conquistarem a última vaga no BBB 25. Saiba mais sobre cada uma abaixo.

Joseane e Cléber são mãe e filho, de Salvador (BA). Ela é técnica de enfermagem e ele é professor. Os dois são comprometidos: ela é casada e ele namora. Por ser muito jovem quando Cléber nasceu, Joseane afirma que eles têm uma relação muito parecida com a de irmãos. Paula e Nicole também são mãe e filha e vivem em São José dos Campos (SP). Paula tem 48 anos, trabalha como assessora na Prefeitura e é agente de viagens. Nicole, de 28 anos, é estudante de Direito. Guilherme, de 27 anos, e Joselma, de 54, são genro e sogra, de Olinda (PE). Ele é fisioterapeuta e ela é dona de casa. Os dois acreditam que tem chances de participar do programa por causa da cumplicidade e respeito entre eles.

Vote na enquete do O POVO e escolha a dupla você acha que deve ficar com a vaga e ter a chance de conquistar o grande prêmio da edição de 2025 do Big Brother Brasil.

