Participantes do BBB 25: lista completa de nomes divulgados pela Globo

Participantes BBB 25: confira lista completa e atualizada das duplas no reality show / Crédito: Divulgação/TV Globo

Enquanto os telespectadores aguardam a estreia do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25), na segunda-feira, 13, o programa inicia a divulgação de seus confinados dias antes. Na quinta-feira, 9, a Maratona Big Day apresentará os nomes em transmissão na TV Globo. ACOMPANHE o BBB no canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp O reality show, que completa as suas “Bodas de Prata” na televisão brasileira, anunciou mudanças em suas dinâmicas. A principal é a seleção de duplas para a “casa mais vigiada do Brasil” nos grupos Pipoca e Camarote.

Listas dos participantes do BBB 25: Camarote Veja a lista completa e atualizada das duplas que entrarão no grupo Camarote. Vitória Strada e Mateus - CONHEÇA os participantes Atriz e influenciadora, Vitoria Strada tem 28 anos e nasceu em Porto Alegre (RS). Amigo de Vitoria, Mateus é arquiteto e está solteiro.

Diogo Almeida e Vilma - CONHEÇA os participantes O amor e amizade entre mãe e filho são a força da dupla Diogo e Vilma. O ator carioca, de 40 anos, foi protagonista da novela 'Amor Perfeito' (2023), da TV Globo, fazendo par romântico com Camila Queiroz. Gracyanne Barbosa e Giovanna: CONHEÇA as irmãs As irmãs Gracyanne Barbosa, de 42 anos, e Giovanna, de 26, são naturais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Apaixonadas por atividade física, contam que têm em comum gostar de mostrar suas rotinas saudáveis nas redes sociais. Diego e Daniele Hypolito: CONHEÇA os irmãos Daniele Hypolito, de 40 anos, e Diego Hypolito, de 38, são ginastas nascidos em Santo André, São Paulo. Filhos do motorista de ônibus Wagner Hypolito e da costureira Geni Matias, durante a infância viveram em um contexto de escassez.

Listas dos participantes do BBB 25: Pipoca Veja a lista completa e atualizada das duplas que entrarão no grupo Pipoca. Edilberto e Raissa - CONHEÇA os participantes Diretamente de Minas Gerais, Edilberto, conhecido como Ed, tem 42 anos e trabalha em um circo junto com sua filha. Filha de Ed, Raissa tem 19 anos e trabalha com seu pai no circo da família Camilla e Thamiris - CONHEÇA as participantes Camila e Thamiris, de 33 anos e 34 anos, respectivamente, são irmãs. Foram criadas pela avó e pela mãe, que nunca permitiu que as duas ficassem sem se falar.

Vinícius e Aline - CONHEÇA os participantes Vinícius e Aline, de 28 e 32, respectivamente, são amigos e estão solteiros. Os dois se conheceram há sete anos a caminho de um trabalho em Salvador. Desde então, nunca mais se afastaram. João Pedro e João Gabriel - CONHEÇA os participantes Os gêmeos João Gabriel e João Pedro têm 21 anos, são naturais de Goiatuba e moram em Buriti Alegre, cidades de Goiás. Dentre tudo o que dividem desde que nasceram estão a profissão e o estado civil: são solteiros pecuaristas. Renata e Eva - CONHEÇA as participantes Eva, de 31 anos, e Renata, de 32, são naturais de Fortaleza, no Ceará. As duas se conheceram há 25 anos em um projeto social onde iniciaram sua trajetória na dança e a amizade. De lá para cá, passaram por diversos processos seletivos, dançaram profissionalmente e viveram juntas todas as etapas da vida.