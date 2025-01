Além do BBB: confira outros realitys shows para assistir

Confira opções de reality shows para todos os gostos / Crédito: divulgação / Casamento às Cegas

Com o início da 25ª edição do Big Brother Brasil, que estreia no dia 13, segunda-feira, aqueles que querem acompanhar o programa podem buscar outros reality shows em plataformas de streaming e TV. Fora da TV Globo, Boninho deve seguir com novo Reality para o SBT; CONFIRA

De programas de sobrevivência, como Largados e Pelados, a dinâmicas de paquera, como Casamento às Cegas, há alternativas variadas disponíveis na Netflix, Globoplay, Paramount+, e até em serviços gratuitos, como o Pluto.tv.

Reality shows além do BBB: confira outros programas para assistir The Circle Disponível na Netflix, o reality conecta participantes isolados por meio de um aplicativo. A versão brasileira, apresentada por Giovanna Ewbank, desafia os competidores a ganharem popularidade e conquistarem o prêmio final. Largados e Pelados Largados e Pelados Crédito: divulgação / Largados e Pelados O reality do Discovery, também no Max, coloca os participantes em ambientes extremos sem roupas e com poucos recursos. Eles precisam sobreviver por 21 dias em condições adversas.

Túnel do Amor Transmitido pelo Multishow e Globoplay, o programa explora romances iniciados com a ajuda de amigos em casas separadas por túneis. Apresentado por Marcos Mion e Ana Clara Lima, o reality mistura fofocas, intrigas e paquera. Beija Sapo O clássico da MTV dos anos 2000 voltou no Pluto.tv com Valentina Bandeira no comando. Desta vez, casais de diversas orientações participam da dinâmica baseada em encontros às cegas. De Férias com o Ex De Férias Com o Ex Crédito: divulgação / De Férias Com o Ex

Disponível no Paramount+ e Prime Video, o programa mistura romance e tensão ao trazer ex-namorados para uma ilha paradisíaca. A versão brasileira já teve temporadas com celebridades e um spin-off no Caribe. Brincando com Fogo: Brasil Na Netflix, os participantes precisam resistir a qualquer envolvimento amoroso para ganhar um prêmio de R$ 500 mil. Bruna Louise apresenta o reality, que já conta com duas temporadas. Casamento às Cegas Exclusivo da Netflix, o programa propõe um experimento social onde casais se conhecem às cegas e decidem se vão levar o relacionamento ao altar. Camila Queiroz e Klebber Toledo são os apresentadores.

Ilhados com a Sogra Sucesso da Netflix, o game show inclui sogras nas competições dos casais. Apresentado por Fernanda Souza, a dinâmica familiar desafia os participantes a superarem conflitos. Se Sobreviver, Case! Disponível no Globoplay, o reality reúne casais em cenários selvagens, onde precisam demonstrar habilidades de sobrevivência enquanto testam seus relacionamentos. No Limite No Limite Crédito: divulgação / No Limite