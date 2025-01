Enquete BBB 25: veja como votar no Gshow

A votação da enquete contará com duas opções, o Voto de Torcida e o Voto Único, e peso de 50% para cada um; entenda como votar no BBB 25

A nova edição do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) estreia segunda-feira, 13, com um formato de votação semelhante que aconteceu no ano anterior. O sistema de votação será dividido em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único.

A validação de votos no sistema misto do Gshow acontecerá mediante o cadastro do indivíduo em uma conta Globo. Na primeira opção, o Voto de Torcida, o processo continua o mesmo, enquanto a mudança real fica para o Voto Único, com apenas uma escolha e solicitação do CPF do usuário.