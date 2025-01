BBB 25: Namorado de Vitória Strada publica declaração para atriz

Daniel Rocha, namorado de Vitória Strada, usou as redes sociais para declarar torcida à atriz e reforçar seu relacionamento com ela

A atriz Vitória Strada foi confirmada oficialmente como uma das participantes do BBB 25, entrando em dupla com seu amigo Matheus Pires. Nas redes sociais, a sister já teve torcida declarada — o ator e namorado dela, Daniel Rocha, compartilhou no Instagram uma publicação de apoio a ela.

Na legenda, Daniel iniciou contando que o casal passou um tempo junto, assistindo as séries favoritas de ambos e que ele “cozinhou o prato favorito” da atriz. “E acredite, já até fiz só para mim, para me sentir mais próximo de você, agora que está confinada”, declarou.