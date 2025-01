Enquete BBB 25: votação no Mais Você decidirá nova dupla do reality

BBB 25: resultado da votação da enquete será anunciado ao vivo pela apresentadora Ana Maria Braga / Crédito: Globo/Maurício Fildalgo

O anúncio dos participantes do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) não termina nesta quinta-feira, 9. Segundo informou a assessoria de comunicação da Globo, nesta sexta, 10, durante o programa Mais Você, uma votação será aberta por meio de enquete para decidir mais uma vaga no reality, com três duplas na disputa. Resultado será anunciado ao vivo pela apresentadora Ana Maria Braga.

ACOMPANHE o BBB no canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Listas dos participantes do BBB 25: Camarote Veja a lista completa e atualizada das duplas que entrarão no grupo Camarote.

Vitória Strada e Mateus - CONHEÇA os participantes Atriz e influenciadora, Vitoria Strada tem 28 anos e nasceu em Porto Alegre (RS). Amigo de Vitoria, Mateus é arquiteto e está solteiro. Diogo Almeida e Vilma - CONHEÇA os participantes O amor e amizade entre mãe e filho são a força da dupla Diogo e Vilma. O ator carioca, de 40 anos, foi protagonista da novela 'Amor Perfeito' (2023), da TV Globo, fazendo par romântico com Camila Queiroz. Gracyanne Barbosa e Giovanna: CONHEÇA as irmãs As irmãs Gracyanne Barbosa, de 42 anos, e Giovanna, de 26, são naturais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Apaixonadas por atividade física, contam que têm em comum gostar de mostrar suas rotinas saudáveis nas redes sociais.

Diego e Daniele Hypolito: CONHEÇA os irmãos Daniele Hypolito, de 40 anos, e Diego Hypolito, de 38, são ginastas nascidos em Santo André, São Paulo. Filhos do motorista de ônibus Wagner Hypolito e da costureira Geni Matias, durante a infância viveram em um contexto de escassez. Listas dos participantes do BBB 25: Pipoca Veja a lista completa e atualizada das duplas que entrarão no grupo Pipoca. Edilberto e Raissa - CONHEÇA os participantes Diretamente de Minas Gerais, Edilberto, conhecido como Ed, tem 42 anos e trabalha em um circo junto com sua filha. Filha de Ed, Raissa tem 19 anos e trabalha com seu pai no circo da família

Camilla e Thamiris - CONHEÇA as participantes Camila e Thamiris, de 33 anos e 34 anos, respectivamente, são irmãs. Foram criadas pela avó e pela mãe, que nunca permitiu que as duas ficassem sem se falar. Vinícius e Aline - CONHEÇA os participantes Vinícius e Aline, de 28 e 32, respectivamente, são amigos e estão solteiros. Os dois se conheceram há sete anos a caminho de um trabalho em Salvador. Desde então, nunca mais se afastaram. João Pedro e João Gabriel - CONHEÇA os participantes Os gêmeos João Gabriel e João Pedro têm 21 anos, são naturais de Goiatuba e moram em Buriti Alegre, cidades de Goiás. Dentre tudo o que dividem desde que nasceram estão a profissão e o estado civil: são solteiros pecuaristas.