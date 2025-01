Participantes do BBB 25 ao vivo: veja reações em tempo real do anúncio

O que os internautas acharam dos participantes?

Na rede social X (antigo Twitter), a hashtag BBB 25 permanece nos assuntos em alta e os usuários comentam em tempo real suas reações às duplas confinadas.

Antes de receberem as primeiras informações, alguns internautas brincaram com as personalidades dos brothers nas últimas edições do reality show. "O primeiro participante que soltar um bordão envolvendo a palavra Brasil a gente elimina", comentou um deles.

O participante mineiro Edilberto, que faz dupla com a filha, Raissa, foi comparado com o agricultor Caio Afiune, da 21ª edição (BBB 21).

Entre os pares que renderam comentários na rede, os gêmeos João Pedro e João Gabriel foram chamados de "agroboys" pelo público após divulgação de sua entrada no reality.