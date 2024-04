BBB 24: veja divisão entre VIP e Xepa do líder Lucas Buda

Após vencer Prova do Líder nessa terça-feira, 2, Lucas levou um participante para o VIP do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24); veja quem ficou na Xepa

Lucas Buda venceu a décima oitava Prova do Líder do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) na noite dessa quinta-feira, 4 de abril (04/04). Com a coroa pelos próximos dias, ele também pôde definir a divisão entre VIP e Xepa.

Na dinâmica desta semana, seguindo o Modo Turbo do BBB 24, o líder tem apenas a própria pulseira e mais uma para distribuir. Quem ganha acessório tem acesso ao quarto do líder e mais opções de alimentos. Com o VIP escolhido, também foi definido quem está na Xepa esta semana.

BBB 24: quem Lucas Buda levou para o VIP?