BBB 24 no 'Modo Turbo': veja tudo que muda na nova fase

Com a aproximação da final do reality, BBB se prepara para "semana turbo" Crédito: Reprodução/ Gshow

Com apenas 20 dias para o final do Big Brother Brasil 2024, o programa está prestes a entrar em 'Modo Turbo'. O modo, cujo intuito é acelerar o encerramento do reality, trará formações de paredões na sexta, domingo e terça-feira. Iniciando a partir desta semana, o programa seguirá seu modelo padrão durante a quarta-feira, com a festa da líder Giovana, e a a quinta-feira, com a prova do líder. A partir da sexta-feira, então, inicia-se a semana do 'Modo Turbo'.