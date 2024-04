BBB 24: Fora da casa, Pitel descobre que Lucas está solteiro

A assistente social Giovanna Pitel foi a 16ª eliminada do BBB 24, após enfrentar um paredão com Alane e Beatriz. Já fora do reality, ela se atualizou com as novidades durante o “Bate-Papo BBB”, transmitido no Globoplay.

Em conversa com os apresentadores Ed Gama e Thaís Fersoza, a ex-sister descobriu que Lucas Henrique, o Buda, está solteiro.

“Eu imaginei quando ela não apareceu”, reagiu Pitel, lembrando sobre o almoço do anjo em que Camila Moura não apareceu nos vídeos da família.