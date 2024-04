BBB 24: Grupos reagem à eliminação de Pitel e montam estratégias para a final

Em madrugada agitada com a eliminação de Pitel, os grupos do BBB 24 já começam a visualizar as possíveis configurações do elenco na final do programa. A atual edição do Big Brother Brasil está prevista para o próximo dia 16 de abril.

Em noite de eliminação, os brothers do grupo Gnomo revelaram desânimo com o jogo, enquanto Davi acredita que estará na final com aliados. Confira o que aconteceu na madrugada no BBB 24.

BBB 24: grupo Gnomo monta estratégia para os próximos paredões

Tentando movimentar o jogo após a eliminação de Pitel, Lucas Henrique propôs uma nova estratégia para Giovanna, para incentivar o grupo fada a votar entre si. Os dois acreditam que Bin Laden será eliminado no próximo paredão.