BBB 24: veja dinâmica da semana e quando será o próximo Paredão

18º paredão do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) será formado nesta sexta-feira, 05/04; veja dia da eliminação e dinâmica do reality show para a semana

O andamento acelerado deve durar até o último dia do BBB 24. Veja a seguir o calendário das próximas atividades no programa.

Assim como já vem ocorrendo nos últimos dias, a dinâmica do BBB 24 esta semana está intensa. Logo após a eliminação de um participante, os demais já disputam a próxima Prova do Líder. Os Paredões ocorrem três vezes por semana.

Foi definida na noite dessa quinta-feira, 4 dinâmica da semana no Big Brother Brasil 2024 ( BBB 24 ). O Modo Turbo permanece, dando ritmo acelerado aos acontecimentos do reality.

A tarde da sexta-feira, 5, terá a Prova do Anjo — que, mesmo no Modo Turbo, segue ocorrendo apenas uma vez por semana. Desta vez o anjo será autoimune, mas não poderá proteger ninguém .

O programa dessa quinta-feira, 4, começou com a eliminação de MC Bin Laden do BBB 24. A despedida foi rápida: a Prova do Líder ocorreu logo em seguida , e Lucas Henrique venceu novamente a disputa.

No programa ao vivo, ainda na sexta-feira, será formado o 18º Paredão do BBB 24. A única imunidade será a do anjo, e a berlinda começa com a indicação do líder. Em seguida, os participantes votam no Confessionário.



A diferença, desta vez, é que eles devem escolher uma pessoa que querem salvar da eliminação. Os dois participantes com menos votos se juntam ao indicado pelo líder, em um Paredão triplo.

Para este Paredão, não haverá contragolpe. Também não será feito o leilão do Poder Curinga esta semana.

Sábado, 06/04

O Modo Turbo não altera o calendário de festas do BBB 24. Após o programa ao vivo do sábado, 6, os participantes estarão liberados para a celebração.



Domingo, 07/04

No domingo, 7, será divulgado o resultado do 18º Paredão, cuja formação ocorre nesta sexta-feira. A expectativa é que os fãs do programa tenham que votar em um participante para sair do reality, conforme vem ocorrendo nas últimas semanas.



