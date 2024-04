BBB 24: Quem ganhou a Prova do Líder hoje (04/04)?

Confira quem venceu a Prova do Líder nesta quinta-feira, 4. Sua vitória define mais uma disputa no BBB 24

A dinâmica da Prova do Líder do BBB 24 aconteceu ao vivo nesta quinta-feira, 4, reunindo os brothers em disputa que terminou com a vitória de Lucas Buda. O participante faz parte do Top 6 do reality show, estará imune na formação de mais um Paredão e poderá indicar um adversário para a berlinda.

BBB 24: quem ganhou Prova do Líder hoje (04/04) e como foi a disputa

A Prova do Líder desta semana, que ocorreu logo após a saída de MC Bin Laden, foi de memória: os jogadores deveriam lembrar, na ordem, das combinações entre petiscos e bebidas. Cada resposta correta rendia um ponto, e o participante que chegasse primeiro aos oito acertos venceria a prova. Veja abaixo o placar das rodadas:



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Primeira rodada

Alane: acertou (1 ponto)

acertou (1 ponto) Beatriz: acertou (1 ponto)

acertou (1 ponto) Davi: acertou (1 ponto)

acertou (1 ponto) Giovanna: acertou (1 ponto)

acertou (1 ponto) Isabelle: acertou (1 ponto)

acertou (1 ponto) Lucas Buda: acertou (1 ponto)

acertou (1 ponto) Matteus: errou (0 ponto)

Segunda rodada

Alane: errou (1 ponto)

errou (1 ponto) Beatriz: errou (1 ponto)

errou (1 ponto) Davi: acertou (2 pontos)

acertou (2 pontos) Giovanna: acertou (2 pontos)

acertou (2 pontos) Isabelle: errou (1 ponto)

errou (1 ponto) Lucas Buda: acertou (2 pontos)

acertou (2 pontos) Matteus: acertou (1 ponto)

Terceira rodada

Alane: acertou (2 pontos)

acertou (2 pontos) Beatriz: errou (1 ponto)

errou (1 ponto) Davi: acertou (3 pontos)

acertou (3 pontos) Giovanna: errou (2 pontos)

errou (2 pontos) Isabelle: errou (1 ponto)

errou (1 ponto) Lucas Buda: acertou (3 pontos)

acertou (3 pontos) Matteus: acertou (2 pontos)

Quarta rodada

Alane: acertou (3 pontos)

acertou (3 pontos) Beatriz: errou (1 ponto)

errou (1 ponto) Davi: acertou (4 pontos)

acertou (4 pontos) Giovanna: acertou (3 pontos)

acertou (3 pontos) Isabelle: errou (1 ponto)

errou (1 ponto) Lucas Buda: acertou (4 pontos)

acertou (4 pontos) Matteus: acertou (3 pontos)

Quinta rodada

Alane: errou (3 pontos)

errou (3 pontos) Beatriz: errou (1 ponto)

errou (1 ponto) Davi: errou (4 pontos)

errou (4 pontos) Giovanna: errou (3 pontos)

errou (3 pontos) Isabelle: errou (1 ponto)

errou (1 ponto) Lucas Buda: acertou (5 pontos)

acertou (5 pontos) Matteus: acertou (4 pontos)

Sexta rodada

Alane: acertou (4 pontos)

acertou (4 pontos) Beatriz: acertou (2 pontos)

acertou (2 pontos) Davi: errou (4 pontos)

errou (4 pontos) Giovanna: errou (3 pontos)

errou (3 pontos) Isabelle: acertou (2 pontos)

acertou (2 pontos) Lucas Buda: acertou (6 pontos)

acertou (6 pontos) Matteus: acertou (5 pontos)

Sétima rodada

Alane: errou (4 pontos)

errou (4 pontos) Beatriz: acertou (3 pontos)

acertou (3 pontos) Davi: acertou (5 pontos)

acertou (5 pontos) Giovanna: errou (3 pontos)

errou (3 pontos) Isabelle: errou (2 pontos)

errou (2 pontos) Lucas Buda: acertou (7 pontos)

acertou (7 pontos) Matteus: acertou (6 pontos)

Oitava rodada

Lucas Buda acertou e chegou a oito pontos, vencendo a prova.