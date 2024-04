BBB 24: Artistas internacionais e conversa entre aliados marcam a festa do Top 8

Produção apostou em apresentações no telão para a festa do Top 8 da edição. Davi e Isabelle conversam sobre sua relação. Confira o que aconteceu no BBB 24

O clima foi de comemoração na madrugada desta quinta-feira, 4, no BBB 24. Os brothers aproveitaram a festa para comemorar que são os oito finalistas desta edição do programa.

BBB 24: Atrações internacionais agitam festa dos finalistas

A noite terminou em festa com os finalistas do reality. O cantor Paulo Ricardo fez um show intimista, que contou com a música Vida Real, tema oficial do Big Brother Brasil.

Essa foi a única apresentação ao vivo da festa. A produção do programa apostou em artistas internacionais que apareceram em um telão e tocaram alguns de seus sucessos. A cantora Cyndi Lauper, dona de hits como 'Girls Just Wanna Have Fun' e 'True Colors', emocionou Isabelle e Giovanna com sua apresentação.

A banda Magic! se apresentou e mandou um recado para os brothers. “Oi, Big Brother Brasil! Mal podemos esperar para vê-los em nosso show no Brasil”, disse Nasri, o vocalista da banda.