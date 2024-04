BBB 24: Paulo Ricardo abraça brothers na festa, mas ignora Davi

Paulo Ricardo se apresentou na festa desta quarta-feira no BBB 24 e abraçou os oito finalistas para se despedir, mas ignorou Davi e deixou o brother fora do momento

A noite desta quarta-feira, 3, na casa do BBB 24 foi marcada pela festa que celebrou os 8 finalistas com o show de Paulo Ricardo — que desde 2002 é a voz da música “Vida Real” da vinheta do programa. Mas após a apresentação animada do cantor, um momento chamou a atenção dos espectadores do programa.

Ao se despedir dos participantes do reality, no fim do show, o artista abraçou apenas sete dos 8 finalistas, deixando Davi de fora do momento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os brothers e sisters estavam um ao lado do outro, em frente a Paulo Ricardo. O rockeiro se aproximou e abraçou Matteus, mas passou por Davi, que estava do lado, e se dirigiu a Isabelle, a abraçando em seguida. O gesto se repetiu com todos os outros participantes depois da amazonense.