BBB 24: DR após o Sincerão e trégua entre rivais marcam a madrugada

BBB 24: madrugada tem DR após o Sincerão Crédito: Reprodução/Globo

Os brothers do BBB 24 tiveram mais uma madrugada agitada na casa. Além da dinâmica do Sincerão, que gerou algumas tensões, os rivais compartilharam um momento de trégua. Davi e Pitel aproveitaram para discutir sobre seus posicionamentos no jogo. Confira o que aconteceu na madrugada no BBB 24. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine BBB 24: Brothers criticam rivais no Sincerão No Sincerão desta semana, os participantes tiveram que escolher alguém da casa para defender e outro para criticar. Alane, Beatriz, Pitel, Giovanna e Lucas Henrique usaram o momento para confirmar alianças e criticar os rivais.

Alane escolheu Beatriz para defender e criticou Pitel. “Ela deu a entender de que usa de artifícios do jogo e tenta caçar argumentos nas pessoas para poder falar coisas. Enfim, inventar situações, na minha opinião”, justificou a modelo. Depois, Beatriz também citou Alane e disparou contra Giovanna chamando-a de planta. "Você me colocou no Paredão duas vezes seguidas. Você sabe como eu fico muito mal com Paredão (...) Segundo ponto: 'Ah, a gente discutiu e não foi resolvido'. Eu não quero resolver nada com você", afirmou Beatriz.

Já Pitel escolheu criticar Davi, pois, segundo ela, o brother “se mostrou contraditório”. Giovanna usou seu tempo para responder às falas de Beatriz dizendo: “A partir do momento que eu não vou procurar uma briga ou vou procurar uma câmera, fazer de tudo para chamar atenção, e talvez por isso você me enxergue como planta.(...) Eu sei do meu jogo e sei o quanto me movimentei para isso”. Lucas Henrique foi o último a falar e criticou Alane. O professor comentou sobre a quantidade de punições que a sister leva e afirmou que ela “consegue, sim, segurar a onda nas punições”. BBB 24: Davi e Pitel conversam após o Sincerão Incomodado com o que foi dito no Sincerão, Davi chamou Pitel para conversar após a dinâmica. O brother se defendeu dizendo que os dois haviam conversado horas antes, e ele havia sido sincero e direto com ela. Em seguida, Pitel explicou as “contradições” de Davi: "você falou que às vezes eu não medi em relação à Bia, que não medi as palavras'. Só que eu me posicionei de acordo com o que vivi. (...) você estava envolvido nas maiores brigas aqui e nunca mediu as palavras". Davi explicou que se excedeu nas brigas, pois os outros se excederam com ele antes.